Аналитики раскрыли, сколько семей в ЯНАО могут купить новый автомобиль

РИАН: более 50% семей в ЯНАО могут купить новый автомобиль

18 декабря 2023 в 04:28 Размер текста - 17 +

В ЯНАО 59,6% семей могут позволить себе купить в кредит новый авто за миллион Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Ямало-Ненецком автономном округе 59,6% семей могут позволить себе покупку в кредит и обслуживание нового автомобиля стоимостью миллион рублей. Согласно исследованию аналитиков, по данному критерию Ямал оказался лидером среди регионов РФ. «Для оценки региональных различий по доступности покупки нового автомобиля эксперты провели исследование и составили рейтинг регионов по доле семей, которые могут позволить себе приобрести новую машину в кредит и оплачивать текущие расходы, связанные с ее эксплуатацией. Лидером текущего рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ с результатом 59,6%», — передают аналитики РИА Новости. Лидирующая позиция ЯНАО в рейтинге связана с высоким уровнем зарплат в регионе. Если рассматривать средние по стоимости автомобили в 2,6 миллиона рублей, то такие авто себе могут позволить только 28,8% ямальских семей. Наиболее популярны среди жителей ЯНАО автомобили с пробегом. Эксперты Авито Авто сообщили URA.RU, что самая востребованная марка в сегменте — ВАЗ (LADA). По большей части выбор ямальцев падает на автомобили среднего ценового диапазона от двух до трех млн рублей.

В Ямало-Ненецком автономном округе 59,6% семей могут позволить себе покупку в кредит и обслуживание нового автомобиля стоимостью миллион рублей. Согласно исследованию аналитиков, по данному критерию Ямал оказался лидером среди регионов РФ. «Для оценки региональных различий по доступности покупки нового автомобиля эксперты провели исследование и составили рейтинг регионов по доле семей, которые могут позволить себе приобрести новую машину в кредит и оплачивать текущие расходы, связанные с ее эксплуатацией. Лидером текущего рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ с результатом 59,6%», — передают аналитики РИА Новости. Лидирующая позиция ЯНАО в рейтинге связана с высоким уровнем зарплат в регионе. Если рассматривать средние по стоимости автомобили в 2,6 миллиона рублей, то такие авто себе могут позволить только 28,8% ямальских семей. Наиболее популярны среди жителей ЯНАО автомобили с пробегом. Эксперты Авито Авто сообщили URA.RU, что самая востребованная марка в сегменте — ВАЗ (LADA). По большей части выбор ямальцев падает на автомобили среднего ценового диапазона от двух до трех млн рублей.