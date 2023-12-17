17 декабря 2023
16 декабря 2023
15 декабря 2023

Аналитики раскрыли, сколько семей в ЯНАО могут купить новый автомобиль

РИАН: более 50% семей в ЯНАО могут купить новый автомобиль
© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО 59,6% семей могут позволить себе купить в кредит новый авто за миллион Фото:

В Ямало-Ненецком автономном округе 59,6% семей могут позволить себе покупку в кредит и обслуживание нового автомобиля стоимостью миллион рублей. Согласно исследованию аналитиков, по данному критерию Ямал оказался лидером среди регионов РФ.

«Для оценки региональных различий по доступности покупки нового автомобиля эксперты провели исследование и составили рейтинг регионов по доле семей, которые могут позволить себе приобрести новую машину в кредит и оплачивать текущие расходы, связанные с ее эксплуатацией. Лидером текущего рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ с результатом 59,6%», — передают аналитики РИА Новости.

Лидирующая позиция ЯНАО в рейтинге связана с высоким уровнем зарплат в регионе. Если рассматривать средние по стоимости автомобили в 2,6 миллиона рублей, то такие авто себе могут позволить только 28,8% ямальских семей.

Наиболее популярны среди жителей ЯНАО автомобили с пробегом. Эксперты Авито Авто сообщили URA.RU, что самая востребованная марка в сегменте — ВАЗ (LADA). По большей части выбор ямальцев падает на автомобили среднего ценового диапазона от двух до трех млн рублей.

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В Ямало-Ненецком автономном округе 59,6% семей могут позволить себе покупку в кредит и обслуживание нового автомобиля стоимостью миллион рублей. Согласно исследованию аналитиков, по данному критерию Ямал оказался лидером среди регионов РФ. «Для оценки региональных различий по доступности покупки нового автомобиля эксперты провели исследование и составили рейтинг регионов по доле семей, которые могут позволить себе приобрести новую машину в кредит и оплачивать текущие расходы, связанные с ее эксплуатацией. Лидером текущего рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ с результатом 59,6%», — передают аналитики РИА Новости. Лидирующая позиция ЯНАО в рейтинге связана с высоким уровнем зарплат в регионе. Если рассматривать средние по стоимости автомобили в 2,6 миллиона рублей, то такие авто себе могут позволить только 28,8% ямальских семей. Наиболее популярны среди жителей ЯНАО автомобили с пробегом. Эксперты Авито Авто сообщили URA.RU, что самая востребованная марка в сегменте — ВАЗ (LADA). По большей части выбор ямальцев падает на автомобили среднего ценового диапазона от двух до трех млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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