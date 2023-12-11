Юлия Савичева рассказала, как записывает песни на социальные проблемы

Певица Юлия Савичева, родившаяся в Кургане, рассказала, что при записи песен на тему социальных проблем «плачет в студии и эмоционирует на полную катушку». Об этом она сказала в интервью жене телеведущего Павла Воли Ляйсан Утяшевой.
«Совсем скоро у меня выходит альбом, в котором будут песни на тему социальных проблем, с такими же переживаниями и в поп-рок стиле. Не могу сказать, что такие песни пишутся тяжелее, но они более глубокие и эмоциональные. Затрат на них нужно больше, хотя, записывая каждый трек в студии, я проживаю и плачу, эмоционирую на полную катушку», — рассказала Савичева Утяшевой. Ссылка на интервью опубликована в telegram-канале певицы.
Ранее Юлия Савичева выпустила новый клип «Не до любви», в котором рассказывает об абьюзивных отношениях. Певица отметила, что никому нельзя позволять себя ломать. Савичева пожелала тем, кто столкнулся с абьюзом в отношениях, найти силы в себе и стать сильнее.
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