11 декабря 2023

Юлия Савичева рассказала, как записывает песни на социальные проблемы

Юлия Савичева: песни на социальные проблемы более глубокие и эмоциональные
© Служба новостей «URA.RU»
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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, савичева юлия
Юлия Савичева рассказала о скором выходе нового альбома Фото:

Певица Юлия Савичева, родившаяся в Кургане, рассказала, что при записи песен на тему социальных проблем «плачет в студии и эмоционирует на полную катушку». Об этом она сказала в интервью жене телеведущего Павла Воли Ляйсан Утяшевой.

«Совсем скоро у меня выходит альбом, в котором будут песни на тему социальных проблем, с такими же переживаниями и в поп-рок стиле. Не могу сказать, что такие песни пишутся тяжелее, но они более глубокие и эмоциональные. Затрат на них нужно больше, хотя, записывая каждый трек в студии, я проживаю и плачу, эмоционирую на полную катушку», — рассказала Савичева Утяшевой. Ссылка на интервью опубликована в telegram-канале певицы.

Ранее Юлия Савичева выпустила новый клип «Не до любви», в котором рассказывает об абьюзивных отношениях. Певица отметила, что никому нельзя позволять себя ломать. Савичева пожелала тем, кто столкнулся с абьюзом в отношениях, найти силы в себе и стать сильнее.

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Певица Юлия Савичева, родившаяся в Кургане, рассказала, что при записи песен на тему социальных проблем «плачет в студии и эмоционирует на полную катушку». Об этом она сказала в интервью жене телеведущего Павла Воли Ляйсан Утяшевой. «Совсем скоро у меня выходит альбом, в котором будут песни на тему социальных проблем, с такими же переживаниями и в поп-рок стиле. Не могу сказать, что такие песни пишутся тяжелее, но они более глубокие и эмоциональные. Затрат на них нужно больше, хотя, записывая каждый трек в студии, я проживаю и плачу, эмоционирую на полную катушку», — рассказала Савичева Утяшевой. Ссылка на интервью опубликована в telegram-канале певицы. Ранее Юлия Савичева выпустила новый клип «Не до любви», в котором рассказывает об абьюзивных отношениях. Певица отметила, что никому нельзя позволять себя ломать. Савичева пожелала тем, кто столкнулся с абьюзом в отношениях, найти силы в себе и стать сильнее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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