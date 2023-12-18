Жителям новых регионов разрешат голосовать на выборах с паспортом Украины

18 декабря 2023 в 08:35 Размер текста - 17 +

На президентских выборах в РФ жителям ЛДНР разрешат голосовать при помощи украиснкого паспорта Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Жителям новых регионов дадут возможность проголосовать на президентских выборах в 2024 году по украинским паспортам. Об этом сообщила председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова. Сейчас разрабатывается список документов, по которым можно будет отдать голос тем, кто пока не имеет российского паспорта. «У нас пока еще такого постановления (об утверждении перечня документов — прим. URA.RU) нет, но оно прорабатывается. Конечно, мы рассматриваем включение в этот перечень документов, удостоверяющих личность, выданных уполномоченным органом Украины до 30 сентября 2022 года», — рассказала Марина Захарова в разговоре с «Известиями». Она отметила, что еще не все жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей успели поменять украинский паспорт на российский. По ее словам, во время президентских выборов планируют использовать тот же перечень документов, который принимался в Единый день голосования в сентябре этого года. Тогда можно было проголосовать при помощи паспорта Украины. В августе украинские СМИ распространяли фейк о том, что в присоединенных российских территориях жителей насильно заставляют менять паспорта. URA.RU опровергло данную информацию, подчеркнув, что граждане сами желают поменять документ. В сентябре прошлого года прошли референдумы о присоединении Донбасса, Херсонской и Запорожской областей к России. Жители отдаленных районов Луганской народной республики могут получить помощь от «Молодой Гвардии Единой России» в оформлении паспортов, передает РАПСИ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жителям новых регионов дадут возможность проголосовать на президентских выборах в 2024 году по украинским паспортам. Об этом сообщила председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова. Сейчас разрабатывается список документов, по которым можно будет отдать голос тем, кто пока не имеет российского паспорта. «У нас пока еще такого постановления (об утверждении перечня документов — прим. URA.RU) нет, но оно прорабатывается. Конечно, мы рассматриваем включение в этот перечень документов, удостоверяющих личность, выданных уполномоченным органом Украины до 30 сентября 2022 года», — рассказала Марина Захарова в разговоре с «Известиями». Она отметила, что еще не все жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей успели поменять украинский паспорт на российский. По ее словам, во время президентских выборов планируют использовать тот же перечень документов, который принимался в Единый день голосования в сентябре этого года. Тогда можно было проголосовать при помощи паспорта Украины. В августе украинские СМИ распространяли фейк о том, что в присоединенных российских территориях жителей насильно заставляют менять паспорта. URA.RU опровергло данную информацию, подчеркнув, что граждане сами желают поменять документ. В сентябре прошлого года прошли референдумы о присоединении Донбасса, Херсонской и Запорожской областей к России. Жители отдаленных районов Луганской народной республики могут получить помощь от «Молодой Гвардии Единой России» в оформлении паспортов, передает РАПСИ.