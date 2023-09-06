Украинские СМИ обвинили РФ в принуждении граждан в новых регионах к голосованию

06 сентября 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

Выборы в России пройдут в единый день голосования Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации В преддверии выборов в России украинские СМИ начали активно распространять информацию о том, что власти новых регионов РФ принуждают проголосовать на выборах даже граждан с украинскими паспортами. Якобы данная процедура направлена на создание искусственной псевдополитической картины региона. В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша медиа» стало известно, что данная информация — фейк. Голосование по украинским документам на выборах в России является не принудительной процедурой для повышения электоральной активности, а добровольным способом волеизъявления граждан. Об этом в разговоре с «Известиями» сообщил заместитель главы Центральной избирательной комиссии РФ (ЦИК) Николай Булаев. «Мы понимаем, что не все избиратели получили российские паспорта. Работа над этим активно идет, но для максимального упрощения волеизъявления граждан и для реализации их избирательного права уже предусмотрен целый перечень альтернативных документов, по которым избиратели в новых регионах могут отдать свой голос за того или иного кандидата», — заявил Николай Булаев. Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября. В некоторых регионах избирательные участки будут работать в течение трех дней.

В преддверии выборов в России украинские СМИ начали активно распространять информацию о том, что власти новых регионов РФ принуждают проголосовать на выборах даже граждан с украинскими паспортами. Якобы данная процедура направлена на создание искусственной псевдополитической картины региона. В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша медиа» стало известно, что данная информация — фейк. Голосование по украинским документам на выборах в России является не принудительной процедурой для повышения электоральной активности, а добровольным способом волеизъявления граждан. Об этом в разговоре с «Известиями» сообщил заместитель главы Центральной избирательной комиссии РФ (ЦИК) Николай Булаев. «Мы понимаем, что не все избиратели получили российские паспорта. Работа над этим активно идет, но для максимального упрощения волеизъявления граждан и для реализации их избирательного права уже предусмотрен целый перечень альтернативных документов, по которым избиратели в новых регионах могут отдать свой голос за того или иного кандидата», — заявил Николай Булаев. Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября. В некоторых регионах избирательные участки будут работать в течение трех дней.