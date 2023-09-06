Украинские СМИ обвинили РФ в принуждении граждан в новых регионах к голосованию

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Второй день голосования на референдуме за вступление в состав в РФ. Мариуполь, мариуполь, выборы
Выборы в России пройдут в единый день голосования Фото:
новость из сюжета
Опровержение фейковой информации

В преддверии выборов в России украинские СМИ начали активно распространять информацию о том, что власти новых регионов РФ принуждают проголосовать на выборах даже граждан с украинскими паспортами. Якобы данная процедура направлена на создание искусственной псевдополитической картины региона. В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша медиа» стало известно, что данная информация — фейк.

Голосование по украинским документам на выборах в России является не принудительной процедурой для повышения электоральной активности, а добровольным способом волеизъявления граждан. Об этом в разговоре с «Известиями» сообщил заместитель главы Центральной избирательной комиссии РФ (ЦИК) Николай Булаев.

«Мы понимаем, что не все избиратели получили российские паспорта. Работа над этим активно идет, но для максимального упрощения волеизъявления граждан и для реализации их избирательного права уже предусмотрен целый перечень альтернативных документов, по которым избиратели в новых регионах могут отдать свой голос за того или иного кандидата», — заявил Николай Булаев.

Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября. В некоторых регионах избирательные участки будут работать в течение трех дней.

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В преддверии выборов в России украинские СМИ начали активно распространять информацию о том, что власти новых регионов РФ принуждают проголосовать на выборах даже граждан с украинскими паспортами. Якобы данная процедура направлена на создание искусственной псевдополитической картины региона. В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша медиа» стало известно, что данная информация — фейк. Голосование по украинским документам на выборах в России является не принудительной процедурой для повышения электоральной активности, а добровольным способом волеизъявления граждан. Об этом в разговоре с «Известиями» сообщил заместитель главы Центральной избирательной комиссии РФ (ЦИК) Николай Булаев. «Мы понимаем, что не все избиратели получили российские паспорта. Работа над этим активно идет, но для максимального упрощения волеизъявления граждан и для реализации их избирательного права уже предусмотрен целый перечень альтернативных документов, по которым избиратели в новых регионах могут отдать свой голос за того или иного кандидата», — заявил Николай Булаев. Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября. В некоторых регионах избирательные участки будут работать в течение трех дней.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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