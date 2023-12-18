Курганский экс-силовик не смог работать чиновником из-за запрета УМВД

Директору Курганского управления лесами пришлось уволиться из-за полиции

Директор Курганского управления лесами уволился по решению УМВД Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Полицейский в отставке получил запрет комиссии УМВД по Курганской области на работу в должности директора одного из госучреждений. Данные об этом появились в системе ГАС «Правосудие».

«Решением аттестационной комиссии <…> отказано в даче согласия на замещение должности директора ГКУ „Курганское управление лесами“ на условиях трудового договора, поскольку трудоустройство подполковника полиции в отставке <…> может повлечь конфликт интересов с прежней занимаемой должностью в УМВД России по Курганской области», — сообщает судебная картотека. Отказ был получен из-за высоких коррупционных рисков.

Экс-начальник отдела по пресечению экономических преступлений в лесозаготовительном бизнесе УМВД Евгений Романов после выхода на пенсию получил предложение стать чиновником. Он подал рапорт по прежнему месту работы и получил отказ. Комиссия постановила, что «отдельные функции государственного (административного) управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности».

Подполковник в отставке подал иск на данное решение комиссии УМВД и устроился на работу. Однако суд признал правоту ведомства в отношении конфликта интересов — экс-полицейский был в курсе всех мероприятий, проводимых при выявлении нарушений в сфере лесозаготовок. Мужчине пришлось покинуть должность после четырех месяцев работы.

Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура добилась увольнения директора ГКУ «Курганавтодор» Павла Ганина. Бывший сотрудник Госавтоинспекции стал чиновником без согласования с антикоррупционной комиссией, чем нарушил закон. Ему пришлось уволиться.