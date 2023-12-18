Адвокату вынесли приговор за многомиллионную кражу у бывшего полицейского

«Коммерсант»: адвокат получила три года за кражу 62,5 млн у экс-полицейского

18 декабря 2023 в 09:40 Размер текста - 17 +

Адвокат Юлия Лыга получила три года условно за многомиллионную кражу из-за сотрудничества со следствием Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Таганский суд Москвы приговорил адвоката коллегии «Веселова и партнеры» Юлию Лыгу к трем годам условно за хищение 62,5 миллиона рублей из банковской ячейки бывшего сотрудника антикоррупционного управления ГУ МВД по Москве, полковника Евгения Кашматова. «Таганский суд Москвы вынес первый приговор по делу о мошенничестве, связанном с хищением 62,5 млн руб. из банковской ячейки отбывающего 11-летний срок за взятку бывшего сотрудника столичной полиции Евгения Кашматова. Три года условно получила адвокат коллегии „Веселова и партнеры“ Юлия Лыга», — передает « Коммерсант ». Отмечается, что Лыга заключила сделку со следствием. Ее дело рассматривалось в особом порядке. Обвинение изначально запрашивало для адвоката четыре года и восемь месяцев, а также штраф в размере одного миллиона рублей. В феврале 2019 года суд арестовал сотрудника антикоррупционного управления ГУ МВД по Москве полковника Евгения Кашматова за получение взяток в крупном размере. Его приговорили к 11 годам лишения свободы. Адвокат Юлия Лыга и ее сообщники, узнав о хранившихся в банковской ячейке экс-полицейского деньгах, решили их украсть. Для этого они использовали подложный договор займа и расписку, так как счета полицейского изначально были заморожены.

Таганский суд Москвы приговорил адвоката коллегии «Веселова и партнеры» Юлию Лыгу к трем годам условно за хищение 62,5 миллиона рублей из банковской ячейки бывшего сотрудника антикоррупционного управления ГУ МВД по Москве, полковника Евгения Кашматова. «Таганский суд Москвы вынес первый приговор по делу о мошенничестве, связанном с хищением 62,5 млн руб. из банковской ячейки отбывающего 11-летний срок за взятку бывшего сотрудника столичной полиции Евгения Кашматова. Три года условно получила адвокат коллегии „Веселова и партнеры“ Юлия Лыга», — передает «Коммерсант». Отмечается, что Лыга заключила сделку со следствием. Ее дело рассматривалось в особом порядке. Обвинение изначально запрашивало для адвоката четыре года и восемь месяцев, а также штраф в размере одного миллиона рублей. В феврале 2019 года суд арестовал сотрудника антикоррупционного управления ГУ МВД по Москве полковника Евгения Кашматова за получение взяток в крупном размере. Его приговорили к 11 годам лишения свободы. Адвокат Юлия Лыга и ее сообщники, узнав о хранившихся в банковской ячейке экс-полицейского деньгах, решили их украсть. Для этого они использовали подложный договор займа и расписку, так как счета полицейского изначально были заморожены.