17 декабря 2023
16 декабря 2023

Сургутский драмтеатр закроется на ремонт после новогодних праздников

© Служба новостей «URA.RU»
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Переезд Екатеринбургский театр кукол в здание кинотеатра «Колизей». Екатеринбург, стулья, кинотеатр колизей, переезд, ремонт, екатеринбургский театр кукол, ремонтные работы
Сургутский музыкально-драматический театр закроется на капитальный ремонт после 7 января Фото:

Сургутский музыкально-драматический театр объявил о закрытии на капитальный ремонт после новогодних праздников. Он продлится до 2025 года, сообщили URA.RU в пресс-службе театра.

«После 7 января театр закрывается на капитальный ремонт на год. Сургутяне непременно смогут увидеть любимые и премьерные спектакли в 2024 году, только на других сценических площадках. Об афише-2024 театр объявит позже», — рассказали в пресс-службе.

До закрытия на ремонт в театре покажут детский приключенческий спектакль «Остров сокровищ». А для взрослых организуют праздничный квартирник, на котором выступит участница музыкального шоу «Голос» Алена Поль.

Ранее URA.RU рассказывало, что вице-губернатор ХМАО Елена Шумакова анонсировала капитальный ремонт в Сургутском драмтеатре на открытии нового творческого сезона. Там планируется установить большую оборудованную сцену.

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Сургутский музыкально-драматический театр объявил о закрытии на капитальный ремонт после новогодних праздников. Он продлится до 2025 года, сообщили URA.RU в пресс-службе театра. «После 7 января театр закрывается на капитальный ремонт на год. Сургутяне непременно смогут увидеть любимые и премьерные спектакли в 2024 году, только на других сценических площадках. Об афише-2024 театр объявит позже», — рассказали в пресс-службе. До закрытия на ремонт в театре покажут детский приключенческий спектакль «Остров сокровищ». А для взрослых организуют праздничный квартирник, на котором выступит участница музыкального шоу «Голос» Алена Поль. Ранее URA.RU рассказывало, что вице-губернатор ХМАО Елена Шумакова анонсировала капитальный ремонт в Сургутском драмтеатре на открытии нового творческого сезона. Там планируется установить большую оборудованную сцену.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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