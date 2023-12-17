Сургутский драмтеатр закроется на ремонт после новогодних праздников

18 декабря 2023 в 12:20 Размер текста - 17 +

Сургутский музыкально-драматический театр закроется на капитальный ремонт после 7 января Фото: Анна Майорова © URA.RU (фото из архива) Сургутский музыкально-драматический театр объявил о закрытии на капитальный ремонт после новогодних праздников. Он продлится до 2025 года, сообщили URA.RU в пресс-службе театра. «После 7 января театр закрывается на капитальный ремонт на год. Сургутяне непременно смогут увидеть любимые и премьерные спектакли в 2024 году, только на других сценических площадках. Об афише-2024 театр объявит позже», — рассказали в пресс-службе.



До закрытия на ремонт в театре покажут детский приключенческий спектакль «Остров сокровищ». А для взрослых организуют праздничный квартирник, на котором выступит участница музыкального шоу «Голос» Алена Поль.



Ранее URA.RU рассказывало, что вице-губернатор ХМАО Елена Шумакова анонсировала капитальный ремонт в Сургутском драмтеатре на открытии нового творческого сезона. Там планируется установить большую оборудованную сцену.

Сургутский музыкально-драматический театр объявил о закрытии на капитальный ремонт после новогодних праздников. Он продлится до 2025 года, сообщили URA.RU в пресс-службе театра. «После 7 января театр закрывается на капитальный ремонт на год. Сургутяне непременно смогут увидеть любимые и премьерные спектакли в 2024 году, только на других сценических площадках. Об афише-2024 театр объявит позже», — рассказали в пресс-службе. До закрытия на ремонт в театре покажут детский приключенческий спектакль «Остров сокровищ». А для взрослых организуют праздничный квартирник, на котором выступит участница музыкального шоу «Голос» Алена Поль. Ранее URA.RU рассказывало, что вице-губернатор ХМАО Елена Шумакова анонсировала капитальный ремонт в Сургутском драмтеатре на открытии нового творческого сезона. Там планируется установить большую оборудованную сцену.