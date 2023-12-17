Сургутский драмтеатр закроется на ремонт после новогодних праздников

Сургутский музыкально-драматический театр объявил о закрытии на капитальный ремонт после новогодних праздников. Он продлится до 2025 года, сообщили URA.RU в пресс-службе театра.
«После 7 января театр закрывается на капитальный ремонт на год. Сургутяне непременно смогут увидеть любимые и премьерные спектакли в 2024 году, только на других сценических площадках. Об афише-2024 театр объявит позже», — рассказали в пресс-службе.
До закрытия на ремонт в театре покажут детский приключенческий спектакль «Остров сокровищ». А для взрослых организуют праздничный квартирник, на котором выступит участница музыкального шоу «Голос» Алена Поль.
Ранее URA.RU рассказывало, что вице-губернатор ХМАО Елена Шумакова анонсировала капитальный ремонт в Сургутском драмтеатре на открытии нового творческого сезона. Там планируется установить большую оборудованную сцену.
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