Обанкроченный экс-депутат оспорил продажу доли в отеле «ПаркСити» Челябинска

18 декабря 2023 в 18:30 Размер текста - 17 +

Марсель Юсупов не согласился с ценой проданной на торгах доли в гостинице Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Обанкроченный экс-депутат Госдумы РФ Марсель Юсупов оспорил продажу доли в отеле «ПаркСити» Челябинска. Как URA.RU сообщил финансовый управляющий Андрей Козлов, судебное заседание назначено на 22 января. «Марсель Юсупов оспорил торги по продаже 34% доли в ООО „Космос“, владеющей отелем „ПаркСити“ в Челябинске. Заседание по признанию незаконными торгов состоится 22 января», — рассказал URA.RU Козлов. О признании недействительными торгов Юсупов обратился в октябре. Одновременно экс-политик потребовал наложить обеспечительные меры, запретив Козлову передавать долю в «Космосе» победителю аукциона Александру Карелину. Причиной так поступать стало несогласие с ценой продажи и решение Мелеузовского райсуда Башкортостана о разделе доли в компании между супругами. Как следует из судебного определения о принятии обеспечения, Юсупова не устроила реализация доли за 60% первоначальной стоимости в размере 136 млн рублей. По данным URA.RU, экс-депутат предложил оценщика, который определит справедливую стоимость. Однако не решен вопрос о том, кто будет оплачивать услуги специалиста. Санкцию может дать лишь Козлов, с чьими торгами Юсупов не согласился. Активы были проданы в августе. Сын покупателя Карелина Егор уже владеет долей в 50% «Космоса». При подготовке материала URA.RU обратилось за комментарием к Карелину. При подготовке материала запрос оставлен без ответа. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Обанкроченный экс-депутат Госдумы РФ Марсель Юсупов оспорил продажу доли в отеле «ПаркСити» Челябинска. Как URA.RU сообщил финансовый управляющий Андрей Козлов, судебное заседание назначено на 22 января. «Марсель Юсупов оспорил торги по продаже 34% доли в ООО „Космос“, владеющей отелем „ПаркСити“ в Челябинске. Заседание по признанию незаконными торгов состоится 22 января», — рассказал URA.RU Козлов. О признании недействительными торгов Юсупов обратился в октябре. Одновременно экс-политик потребовал наложить обеспечительные меры, запретив Козлову передавать долю в «Космосе» победителю аукциона Александру Карелину. Причиной так поступать стало несогласие с ценой продажи и решение Мелеузовского райсуда Башкортостана о разделе доли в компании между супругами. Как следует из судебного определения о принятии обеспечения, Юсупова не устроила реализация доли за 60% первоначальной стоимости в размере 136 млн рублей. По данным URA.RU, экс-депутат предложил оценщика, который определит справедливую стоимость. Однако не решен вопрос о том, кто будет оплачивать услуги специалиста. Санкцию может дать лишь Козлов, с чьими торгами Юсупов не согласился. Активы были проданы в августе. Сын покупателя Карелина Егор уже владеет долей в 50% «Космоса». При подготовке материала URA.RU обратилось за комментарием к Карелину. При подготовке материала запрос оставлен без ответа.