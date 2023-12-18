Обанкроченный экс-депутат оспорил продажу доли в отеле «ПаркСити» Челябинска

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Марсель Юсупов не согласился с ценой проданной на торгах доли в гостинице Фото:

Обанкроченный экс-депутат Госдумы РФ Марсель Юсупов оспорил продажу доли в отеле «ПаркСити» Челябинска. Как URA.RU сообщил финансовый управляющий Андрей Козлов, судебное заседание назначено на 22 января.

«Марсель Юсупов оспорил торги по продаже 34% доли в ООО „Космос“, владеющей отелем „ПаркСити“ в Челябинске. Заседание по признанию незаконными торгов состоится 22 января», — рассказал URA.RU Козлов.

О признании недействительными торгов Юсупов обратился в октябре. Одновременно экс-политик потребовал наложить обеспечительные меры, запретив Козлову передавать долю в «Космосе» победителю аукциона Александру Карелину. Причиной так поступать стало несогласие с ценой продажи и решение Мелеузовского райсуда Башкортостана о разделе доли в компании между супругами.

Как следует из судебного определения о принятии обеспечения, Юсупова не устроила реализация доли за 60% первоначальной стоимости в размере 136 млн рублей. По данным URA.RU, экс-депутат предложил оценщика, который определит справедливую стоимость. Однако не решен вопрос о том, кто будет оплачивать услуги специалиста. Санкцию может дать лишь Козлов, с чьими торгами Юсупов не согласился.

Активы были проданы в августе. Сын покупателя Карелина Егор уже владеет долей в 50% «Космоса».

При подготовке материала URA.RU обратилось за комментарием к Карелину. При подготовке материала запрос оставлен без ответа.

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Обанкроченный экс-депутат Госдумы РФ Марсель Юсупов оспорил продажу доли в отеле «ПаркСити» Челябинска. Как URA.RU сообщил финансовый управляющий Андрей Козлов, судебное заседание назначено на 22 января. «Марсель Юсупов оспорил торги по продаже 34% доли в ООО „Космос“, владеющей отелем „ПаркСити“ в Челябинске. Заседание по признанию незаконными торгов состоится 22 января», — рассказал URA.RU Козлов. О признании недействительными торгов Юсупов обратился в октябре. Одновременно экс-политик потребовал наложить обеспечительные меры, запретив Козлову передавать долю в «Космосе» победителю аукциона Александру Карелину. Причиной так поступать стало несогласие с ценой продажи и решение Мелеузовского райсуда Башкортостана о разделе доли в компании между супругами. Как следует из судебного определения о принятии обеспечения, Юсупова не устроила реализация доли за 60% первоначальной стоимости в размере 136 млн рублей. По данным URA.RU, экс-депутат предложил оценщика, который определит справедливую стоимость. Однако не решен вопрос о том, кто будет оплачивать услуги специалиста. Санкцию может дать лишь Козлов, с чьими торгами Юсупов не согласился. Активы были проданы в августе. Сын покупателя Карелина Егор уже владеет долей в 50% «Космоса». При подготовке материала URA.RU обратилось за комментарием к Карелину. При подготовке материала запрос оставлен без ответа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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