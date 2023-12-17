Олимпийский чемпион жестко высказался о смерти 14-летнего боксера в Первоуральске

Мехонцев: отсутствие скорой на спарринге в Первоуральске — преступная халатность

18 декабря 2023 в 11:40 Размер текста - 17 +

Егор Мехонцев считает, что соревнования в Первоуральске не были организованы должным образом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Олимпийский чемпион Егор Мехонцев считает, что 14-летний боксер в Первоуральске (Свердловская область) умер не от ударов в печень, как пишут многие СМИ, а от пропущенных ударов в голову, один из которых стал роковым. Также именитый спортсмен назвал в разговоре с URA.RU преступной халатностью отсутствие скорой помощи и реанимобиля на соревнованиях. «У меня сложилось впечатление, что юноша потерял сознание не от ударов по туловищу и печени, а от предыдущих ударов по голове, которых он слишком много пропустил. К тому же мы видели не весь бой, а только трагический фрагмент. Возможно, и ранее были пропущены удары в голову, один из них стал роковым. Кто мог остановить бой? Судья, он и остановил. Но я бы сделал это пораньше, потому что это дети», — сказал Мехонцев, комментируя видео спарринга. Новость по теме Появилось видео боя, после которого умер юный боксер в Первоуральске Боксер сказал, что ему доводилось видеть не раз смерть на ринге. По его мнению, причиной смерти мальчика в Первоуральске может быть кровоизлияние в мозг. «Но это установит только судмедэкспертиза», — подчеркнул спортсмен. Мехонцева крайне удивило отсутствие на соревновании реанимобиля. Как сообщалось ранее, первую помощь мальчику оказал дежуривший на спарринге врач. Вызванная же скорая не смогла оперативно добраться до пострадавшего: дорогу к отелю пришлось срочно расчищать детям, а шлагбаум охранник поднимал вручную. В итоге драгоценное время могло быть упущено. «По закону на любых соревнованиях должна дежурить бригада скорой с реанимобилем. Как-то был случай в Чехове, когда также боксеру стало плохо на ринге, его экстренно доставили в больницу, прооперировали и спасли. В данном случае налицо преступная халатность», — заявил Мехонцев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Олимпийский чемпион Егор Мехонцев считает, что 14-летний боксер в Первоуральске (Свердловская область) умер не от ударов в печень, как пишут многие СМИ, а от пропущенных ударов в голову, один из которых стал роковым. Также именитый спортсмен назвал в разговоре с URA.RU преступной халатностью отсутствие скорой помощи и реанимобиля на соревнованиях. «У меня сложилось впечатление, что юноша потерял сознание не от ударов по туловищу и печени, а от предыдущих ударов по голове, которых он слишком много пропустил. К тому же мы видели не весь бой, а только трагический фрагмент. Возможно, и ранее были пропущены удары в голову, один из них стал роковым. Кто мог остановить бой? Судья, он и остановил. Но я бы сделал это пораньше, потому что это дети», — сказал Мехонцев, комментируя видео спарринга. Боксер сказал, что ему доводилось видеть не раз смерть на ринге. По его мнению, причиной смерти мальчика в Первоуральске может быть кровоизлияние в мозг. «Но это установит только судмедэкспертиза», — подчеркнул спортсмен. Мехонцева крайне удивило отсутствие на соревновании реанимобиля. Как сообщалось ранее, первую помощь мальчику оказал дежуривший на спарринге врач. Вызванная же скорая не смогла оперативно добраться до пострадавшего: дорогу к отелю пришлось срочно расчищать детям, а шлагбаум охранник поднимал вручную. В итоге драгоценное время могло быть упущено. «По закону на любых соревнованиях должна дежурить бригада скорой с реанимобилем. Как-то был случай в Чехове, когда также боксеру стало плохо на ринге, его экстренно доставили в больницу, прооперировали и спасли. В данном случае налицо преступная халатность», — заявил Мехонцев.