В Первоуральске детям пришлось расчищать дорогу, чтобы пропустить скорую к 14-летнему боксеру

Скорая не могла проехать к 14-летнему боксеру в Первоуральске

18 декабря 2023 в 07:46 Размер текста - 17 +

Дети пытались расчистить дорогу, чтобы спасти мальчика, рассказали очевидцы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Появились новые подробности гибели 14-летнего боксера в Первоуральске 17 октября. Дорога к отелю, где проходили соревнования по боксу, была затруднена. Раздетые дети в панике расчищали ее для машины скорой помощи, чтобы та смогла проехать к пострадавшему, а мужчина вручную поднимал шлагбаум. Об этом рассказали местные жители. «Позор отелю! Раздетые дети в панике бегали, расчищали дорогу для скорой, мужчина вручную поднимал шлагбаум. Фельдшер скорой быстро вышел и пошел к залу, не дожидаясь, когда машина подъедет», — передает слова очевидцев E1.RU. Мальчик скончался до приезда в больницу. Трагедия произошла 17 декабря в Первоуральске. На соревнованиях по боксу скончался 14-летний школьник. Последние два дня мальчик принимал участие в открытом первенстве по боксу, выигрывая все раунды. Именно в финальном раунде он пропустил несколько ударов, один из которых оказался в печень. По данным telegram-канала Ural Mash, мальчику стало плохо, но соперник продолжил наносить удары. Позже ребенок отошел в угол ринга, упал и не смог подняться. Только тогда бой остановили. Следственный комитет начал проверку.

Появились новые подробности гибели 14-летнего боксера в Первоуральске 17 октября. Дорога к отелю, где проходили соревнования по боксу, была затруднена. Раздетые дети в панике расчищали ее для машины скорой помощи, чтобы та смогла проехать к пострадавшему, а мужчина вручную поднимал шлагбаум. Об этом рассказали местные жители. «Позор отелю! Раздетые дети в панике бегали, расчищали дорогу для скорой, мужчина вручную поднимал шлагбаум. Фельдшер скорой быстро вышел и пошел к залу, не дожидаясь, когда машина подъедет», — передает слова очевидцев E1.RU. Мальчик скончался до приезда в больницу. Трагедия произошла 17 декабря в Первоуральске. На соревнованиях по боксу скончался 14-летний школьник. Последние два дня мальчик принимал участие в открытом первенстве по боксу, выигрывая все раунды. Именно в финальном раунде он пропустил несколько ударов, один из которых оказался в печень. По данным telegram-канала Ural Mash, мальчику стало плохо, но соперник продолжил наносить удары. Позже ребенок отошел в угол ринга, упал и не смог подняться. Только тогда бой остановили. Следственный комитет начал проверку.