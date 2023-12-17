Разведчики-десантники отправили пермякам видео со словами благодарности с фронта

18 декабря 2023 в 12:33 Размер текста - 17 +

Пермяки передали военнослужащим тактический шлем Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Десантники-разведчики, принимающие участие в спецоперации, поблагодарили пермяков за оказанную им помощь. Бойцы рассказали, что получили различное снаряжение и медикаменты от волонтеров и коммерческих и общественных организаций. Видеообращение военнослужащих разместило на своей странице в соцсети «ВКонтакте» пермское сообщество «Вежливые люди», помогающее фронту. «Нас благодарят за коптер DJI Маvic 3Т и тактический шлем. Разведка, 237-й полк 76 гвардейской десантно-штурмовой дивизии с Запорожского фронта! Спасибо всем, кто помогает нашим бойцам!» — говорится в сообщении. В своем видеообращении бойцы-десантники поблагодарили жителей Прикамья за переданный им УАЗ «буханка», стройматериалы, прицеп к автомобилю, медизделия, маскировочные сети, эвакуационные волокуши и жгуты. Ранее слова благодарности, адресованные пермякам, помогающим фронту, передали бойцы диверсионно-штурмового отряда «Волки». Волонтеры также закупили и отправили для участников СВО квадрокоптер DJI Mavic.

Десантники-разведчики, принимающие участие в спецоперации, поблагодарили пермяков за оказанную им помощь. Бойцы рассказали, что получили различное снаряжение и медикаменты от волонтеров и коммерческих и общественных организаций. Видеообращение военнослужащих разместило на своей странице в соцсети «ВКонтакте» пермское сообщество «Вежливые люди», помогающее фронту. «Нас благодарят за коптер DJI Маvic 3Т и тактический шлем. Разведка, 237-й полк 76 гвардейской десантно-штурмовой дивизии с Запорожского фронта! Спасибо всем, кто помогает нашим бойцам!» — говорится в сообщении. В своем видеообращении бойцы-десантники поблагодарили жителей Прикамья за переданный им УАЗ «буханка», стройматериалы, прицеп к автомобилю, медизделия, маскировочные сети, эвакуационные волокуши и жгуты. Ранее слова благодарности, адресованные пермякам, помогающим фронту, передали бойцы диверсионно-штурмового отряда «Волки». Волонтеры также закупили и отправили для участников СВО квадрокоптер DJI Mavic.