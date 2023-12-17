17 декабря 2023

Разведчики-десантники отправили пермякам видео со словами благодарности с фронта

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
Пермяки передали военнослужащим тактический шлем Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Десантники-разведчики, принимающие участие в спецоперации, поблагодарили пермяков за оказанную им помощь. Бойцы рассказали, что получили различное снаряжение и медикаменты от волонтеров и коммерческих и общественных организаций. Видеообращение военнослужащих разместило на своей странице в соцсети «ВКонтакте» пермское сообщество «Вежливые люди», помогающее фронту.

«Нас благодарят за коптер DJI Маvic 3Т и тактический шлем. Разведка, 237-й полк 76 гвардейской десантно-штурмовой дивизии с Запорожского фронта! Спасибо всем, кто помогает нашим бойцам!» — говорится в сообщении.

В своем видеообращении бойцы-десантники поблагодарили жителей Прикамья за переданный им УАЗ «буханка», стройматериалы, прицеп к автомобилю, медизделия, маскировочные сети, эвакуационные волокуши и жгуты. Ранее слова благодарности, адресованные пермякам, помогающим фронту, передали бойцы диверсионно-штурмового отряда «Волки». Волонтеры также закупили и отправили для участников СВО квадрокоптер DJI Mavic.

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Десантники-разведчики, принимающие участие в спецоперации, поблагодарили пермяков за оказанную им помощь. Бойцы рассказали, что получили различное снаряжение и медикаменты от волонтеров и коммерческих и общественных организаций. Видеообращение военнослужащих разместило на своей странице в соцсети «ВКонтакте» пермское сообщество «Вежливые люди», помогающее фронту. «Нас благодарят за коптер DJI Маvic 3Т и тактический шлем. Разведка, 237-й полк 76 гвардейской десантно-штурмовой дивизии с Запорожского фронта! Спасибо всем, кто помогает нашим бойцам!» — говорится в сообщении. В своем видеообращении бойцы-десантники поблагодарили жителей Прикамья за переданный им УАЗ «буханка», стройматериалы, прицеп к автомобилю, медизделия, маскировочные сети, эвакуационные волокуши и жгуты. Ранее слова благодарности, адресованные пермякам, помогающим фронту, передали бойцы диверсионно-штурмового отряда «Волки». Волонтеры также закупили и отправили для участников СВО квадрокоптер DJI Mavic.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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