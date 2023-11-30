30 ноября 2023

Бойцы-диверсанты из отряда «Волки» записали видеообращение к пермякам

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Военнослужащие выполняют боевые задачи на Соледарском направлении Фото:
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Бойцы диверсионно-штурмового отряда «Волки», принимающие участие в спецоперации, записали видеообращение к жителям Красновишерска. Военнослужащие поблагодарили прикамцев за приобретение квадрокоптера DJI Mavic. Видео на своей странице в соцсети «ВКонтакте» разместило сообщество «Вежливые люди», которое оказывает помощь фронту. Волонтеры пояснили, что бойцы-диверсанты выполняют боевые задачи на Соледарском направлении.

«Уважаемые жители Красновишерского городского округа, выражаем вам огромную благодарность от личного состава и командования бригады „Волки“ за приобретение квадрокоптера, так необходимого нашей работы. Заем: вы оказываете активную помощь подразделениям, где служат ваши ребята — земляки», — сказал один из бойцов. Также военнослужащие выразили благодарность «Вежливым людям» за организацию сбора и доставки помощи на передовую.

Ранее боец ЧВК «Редут» с позывным «Дорикс» высказал слова благодарности в адрес волонтеров сообщества «Вежливые люди» за предоставленные ему разгрузку и бронежилет. А боец ЧВК «Вагнер», эвакуирующий с поля боя раненых и погибших, поблагодарил пермяков за приобретение пикапа.

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Бойцы диверсионно-штурмового отряда «Волки», принимающие участие в спецоперации, записали видеообращение к жителям Красновишерска. Военнослужащие поблагодарили прикамцев за приобретение квадрокоптера DJI Mavic. Видео на своей странице в соцсети «ВКонтакте» разместило сообщество «Вежливые люди», которое оказывает помощь фронту. Волонтеры пояснили, что бойцы-диверсанты выполняют боевые задачи на Соледарском направлении. «Уважаемые жители Красновишерского городского округа, выражаем вам огромную благодарность от личного состава и командования бригады „Волки“ за приобретение квадрокоптера, так необходимого нашей работы. Заем: вы оказываете активную помощь подразделениям, где служат ваши ребята — земляки», — сказал один из бойцов. Также военнослужащие выразили благодарность «Вежливым людям» за организацию сбора и доставки помощи на передовую. Ранее боец ЧВК «Редут» с позывным «Дорикс» высказал слова благодарности в адрес волонтеров сообщества «Вежливые люди» за предоставленные ему разгрузку и бронежилет. А боец ЧВК «Вагнер», эвакуирующий с поля боя раненых и погибших, поблагодарил пермяков за приобретение пикапа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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