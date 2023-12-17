17 декабря 2023

Курганцы неделю живут без воды и замерзают без отопления

© Служба новостей «URA.RU»
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Температурный режим, по сообщению местных, в жилых помещениях нарушается Фото:

В Петухово (Курганская область) люди неделю живут в холодных квартирах без питьевой воды. Температура воздуха в жилом помещении может опускаться до девяти градусов тепла. Об этом URA.RU рассказала местная жительница.

«В Петухово многие люди сидят без холодной воды, и в квартирах от централизованного отопления температура от девяти до 16 градусов, не больше. Власти, к сожалению, народ не слышат», — сообщила читательница. Также девушка уточнила, что продолжаются коммунальные проблемы около недели. Якобы за это время жителям обещали подвоз воды, но его так и не организовали.

Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Петуховского муниципального округа. Оперативно получить ответ не удалось. Новость будет дополнена после получения комментария.

В сообществе «Администрация Петуховского муниципального округа» в соцсети «ВКонтакте» местные жители неоднократно жаловались на проблемы с водой. На что администрация округа несколько раз предоставляла один ответ: ремонт сетей завершен, а водоснабжение восстановлено. Для решения проблем с водой власти рекомендовали жителям обратиться в ООО «Водоканал», предоставив номер телефона. Корреспондент позвонил по этому номеру, но вызываемый абонент не ответил.

Корреспондент также позвонил в МУП «Теплотранс» — это компания, которая, по данным с сайта администрации округа, занимается там теплоснабжением. Автоматизированный голос ответил журналисту, что абонент недоступен. Получить комментарий также не удалось.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области мэр уволил кочегаров, из-за действий которых замерзали люди. Местная администрация пообещала усилить контроль за качеством коммунальных услуг.

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В Петухово (Курганская область) люди неделю живут в холодных квартирах без питьевой воды. Температура воздуха в жилом помещении может опускаться до девяти градусов тепла. Об этом URA.RU рассказала местная жительница. «В Петухово многие люди сидят без холодной воды, и в квартирах от централизованного отопления температура от девяти до 16 градусов, не больше. Власти, к сожалению, народ не слышат», — сообщила читательница. Также девушка уточнила, что продолжаются коммунальные проблемы около недели. Якобы за это время жителям обещали подвоз воды, но его так и не организовали. Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Петуховского муниципального округа. Оперативно получить ответ не удалось. Новость будет дополнена после получения комментария. В сообществе «Администрация Петуховского муниципального округа» в соцсети «ВКонтакте» местные жители неоднократно жаловались на проблемы с водой. На что администрация округа несколько раз предоставляла один ответ: ремонт сетей завершен, а водоснабжение восстановлено. Для решения проблем с водой власти рекомендовали жителям обратиться в ООО «Водоканал», предоставив номер телефона. Корреспондент позвонил по этому номеру, но вызываемый абонент не ответил. Корреспондент также позвонил в МУП «Теплотранс» — это компания, которая, по данным с сайта администрации округа, занимается там теплоснабжением. Автоматизированный голос ответил журналисту, что абонент недоступен. Получить комментарий также не удалось. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области мэр уволил кочегаров, из-за действий которых замерзали люди. Местная администрация пообещала усилить контроль за качеством коммунальных услуг.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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