Курганцы неделю живут без воды и замерзают без отопления

Температурный режим, по сообщению местных, в жилых помещениях нарушается Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Петухово (Курганская область) люди неделю живут в холодных квартирах без питьевой воды. Температура воздуха в жилом помещении может опускаться до девяти градусов тепла. Об этом URA.RU рассказала местная жительница.

«В Петухово многие люди сидят без холодной воды, и в квартирах от централизованного отопления температура от девяти до 16 градусов, не больше. Власти, к сожалению, народ не слышат», — сообщила читательница. Также девушка уточнила, что продолжаются коммунальные проблемы около недели. Якобы за это время жителям обещали подвоз воды, но его так и не организовали.

Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Петуховского муниципального округа. Оперативно получить ответ не удалось. Новость будет дополнена после получения комментария.

В сообществе «Администрация Петуховского муниципального округа» в соцсети «ВКонтакте» местные жители неоднократно жаловались на проблемы с водой. На что администрация округа несколько раз предоставляла один ответ: ремонт сетей завершен, а водоснабжение восстановлено. Для решения проблем с водой власти рекомендовали жителям обратиться в ООО «Водоканал», предоставив номер телефона. Корреспондент позвонил по этому номеру, но вызываемый абонент не ответил.

Корреспондент также позвонил в МУП «Теплотранс» — это компания, которая, по данным с сайта администрации округа, занимается там теплоснабжением. Автоматизированный голос ответил журналисту, что абонент недоступен. Получить комментарий также не удалось.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области мэр уволил кочегаров, из-за действий которых замерзали люди. Местная администрация пообещала усилить контроль за качеством коммунальных услуг.