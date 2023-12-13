13 декабря 2023

Мэр курганского округа уволил рабочих котельной, из-за которых мерзли жители

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Открытие котельни в Петухово. Курган, трубы, котельная, давление, тепло в доме, манометр, петухово, сезон, котельня, отопительный
Глава Альменевского округа (Курганская область) уволил смену, которая допустила снижение температуры на котельной Фото:

Глава Альменевского округа (Курганская область) Алексей Снежко провел комиссионный выход на центральную котельную муниципального образования и уволил смену рабочих, которые допустили снижение температуры. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Во время рейда на центральную котельную было выявлено, что смена кочегаров демонстрирует халатное отношение к работе. В связи с ненадлежащим исполнением обязанностей, произошло снижение температуры теплоносителя. Два оператора были уволены», — сообщил Снежко. С его слов, смена была заменена на других «более ответственных» операторов.

Также сообщается, что сотрудники администрации округа после произошедшего усилят контроль за качеством услуг по теплоснабжению со стороны ресурсоснабжающей организации МУП «Водоканал». Кроме этого, мэрией был составлен график дежурств, согласно которому контроль работы котельной будет осуществляться каждые три часа.

Ранее URA.RU писало, что в селе Альменево Курганской области жители жаловались, что в их домах плохо греют батареи, из-за чего в домах холодно. Тогда, в отношении руководителя МУП «Водоканал» было возбуждено дело об административном правонарушении за нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами. В прокуратуре объясняли, что причиной проблемы стала недостаточная мощность котельной для прохождения отопительного сезона.

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Глава Альменевского округа (Курганская область) Алексей Снежко провел комиссионный выход на центральную котельную муниципального образования и уволил смену рабочих, которые допустили снижение температуры. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Во время рейда на центральную котельную было выявлено, что смена кочегаров демонстрирует халатное отношение к работе. В связи с ненадлежащим исполнением обязанностей, произошло снижение температуры теплоносителя. Два оператора были уволены», — сообщил Снежко. С его слов, смена была заменена на других «более ответственных» операторов. Также сообщается, что сотрудники администрации округа после произошедшего усилят контроль за качеством услуг по теплоснабжению со стороны ресурсоснабжающей организации МУП «Водоканал». Кроме этого, мэрией был составлен график дежурств, согласно которому контроль работы котельной будет осуществляться каждые три часа. Ранее URA.RU писало, что в селе Альменево Курганской области жители жаловались, что в их домах плохо греют батареи, из-за чего в домах холодно. Тогда, в отношении руководителя МУП «Водоканал» было возбуждено дело об административном правонарушении за нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами. В прокуратуре объясняли, что причиной проблемы стала недостаточная мощность котельной для прохождения отопительного сезона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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