Еще одну школу Нижневартовска перевели на особый режим из-за кори

18 декабря 2023 в 12:52 Размер текста - 17 +

В нижневартовской школе № 40 один из учеников заболел корью Фото: Анна Майорова © URA.RU В нижневартовской (ХМАО) школе № 40 один из учеников заболел корью. Образовательное учреждение теперь могут посещать только привитые школьники, а остальных перевели на дистанционное обучение, сообщили URA.RU в городском департаменте образования. До этого корь выявили в 10-й школе. «Был выявлен ребенок с заболеванием корью. Школу посещают только привитые ученики. У кого прививок нет, переведены на обучение с применением дистанционных технологий», — сообщили агентству. При этом ранее из-за роста заболеваемости ОРВИ во всех школах города ввели и другие профилактические меры. Например, классы учатся в закрепленных за ними кабинетах. Ранее URA.RU рассказывало, что в 10-й школе Нижневартовска вакцинируют учеников из-за случая заболевания корью. А пока дети учатся дистанционно.

В нижневартовской (ХМАО) школе № 40 один из учеников заболел корью. Образовательное учреждение теперь могут посещать только привитые школьники, а остальных перевели на дистанционное обучение, сообщили URA.RU в городском департаменте образования. До этого корь выявили в 10-й школе. «Был выявлен ребенок с заболеванием корью. Школу посещают только привитые ученики. У кого прививок нет, переведены на обучение с применением дистанционных технологий», — сообщили агентству. При этом ранее из-за роста заболеваемости ОРВИ во всех школах города ввели и другие профилактические меры. Например, классы учатся в закрепленных за ними кабинетах. Ранее URA.RU рассказывало, что в 10-й школе Нижневартовска вакцинируют учеников из-за случая заболевания корью. А пока дети учатся дистанционно.