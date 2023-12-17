17 декабря 2023
16 декабря 2023

Еще одну школу Нижневартовска перевели на особый режим из-за кори

© Служба новостей «URA.RU»
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В нижневартовской школе № 40 один из учеников заболел корью Фото:

В нижневартовской (ХМАО) школе № 40 один из учеников заболел корью. Образовательное учреждение теперь могут посещать только привитые школьники, а остальных перевели на дистанционное обучение, сообщили URA.RU в городском департаменте образования. До этого корь выявили в 10-й школе.

«Был выявлен ребенок с заболеванием корью. Школу посещают только привитые ученики. У кого прививок нет, переведены на обучение с применением дистанционных технологий», — сообщили агентству.

При этом ранее из-за роста заболеваемости ОРВИ во всех школах города ввели и другие профилактические меры. Например, классы учатся в закрепленных за ними кабинетах.

Ранее URA.RU рассказывало, что в 10-й школе Нижневартовска вакцинируют учеников из-за случая заболевания корью. А пока дети учатся дистанционно.

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В нижневартовской (ХМАО) школе № 40 один из учеников заболел корью. Образовательное учреждение теперь могут посещать только привитые школьники, а остальных перевели на дистанционное обучение, сообщили URA.RU в городском департаменте образования. До этого корь выявили в 10-й школе. «Был выявлен ребенок с заболеванием корью. Школу посещают только привитые ученики. У кого прививок нет, переведены на обучение с применением дистанционных технологий», — сообщили агентству. При этом ранее из-за роста заболеваемости ОРВИ во всех школах города ввели и другие профилактические меры. Например, классы учатся в закрепленных за ними кабинетах. Ранее URA.RU рассказывало, что в 10-й школе Нижневартовска вакцинируют учеников из-за случая заболевания корью. А пока дети учатся дистанционно.
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© Служба новостей «URA.RU»
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