Квартиры-студии в Кургане стали лидерами по темпам подорожания

Удельная цена за квадратный метр квартиры-студии изменилась на 20 тысяч рублей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В течение уходящего года удорожание объектов недвижимости на вторичном рынке Кургана более всего коснулось квартир-студий. Информация об этом размещена на сайте Restate.

«Рассчитываем по параметрам: Курган, квартиры (вторичный рынок), студии, продажа, цена за квадратный метр. Период — 1 год. Изменение за период — 20 021 рубль», — указано на сайте.

Согласно данным Restate, в декабре 2022 года средняя цена за квадратный метр в студии составляла 43 772 рублей. Спустя год цена была уже 63 784 рубля. На сайте отмечено, что по схожим параметрам цена за «квадрат» в однокомнатной квартире выросла на 18 749 рублей, в двухкомнатной на 18 832 рубля, а трехкомнатные на 19 424. При этом удорожание средней цены менее всего коснулось многокомнатных квартир. Там изменение было на 17 074 рубля за год.

Специалисты по недвижимости Кургана объяснили такую динамику роста средней цены за квадратный метр тем, что квартира-студия для семьи наиболее доступный вариант жилья. Они пользуются большим спросом. Цена за квадратный метр может расти активнее в сравнении с иными объектами, но итоговая стоимость будет ниже и тем самым доступнее для семей.

Ранее URA.RU писало, что цены на «вторичку» в Кургане взлетели за год на полмиллиона рублей. В среднем курганцы покупают квартиры за 2,5 млн рублей.