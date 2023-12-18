Сам Виталий Безруков на заседании по апелляции присутствовал по ВКС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экс-замминистра экологии Челябинской области Виталия Безрукова, осужденного на три года колонии за превышение должностных полномочий, оправдали и признали за ним право на реабилитацию. Такое решение принял 18 декабря Челябинский областной суд, передает корреспондент URA.RU из зала заседаний.

Прения начала сторона прокуратуры. По ее мнению, оспариваемый обеими сторонами приговор несправедливо мягкий. Безруков договорился о поездке, а в СМИ ее преподнес под видом внезапной проверки. В связи с чем сторона обвинения просит отменить приговор и отправить дела на новое рассмотрение в ином составе суда.

На это адвокат, не скрывая сарказма, заметил, что так и не увидел в материалах обвинения, в чем именно заключалось инкриминируемое Безрукову превышение полномочий. Зато видит в приговоре нарушения норм уголовно-процессуального кодекса. Тем более, что возможность посещения журналистами закладывалась заранее — в соглашении, заключенном предприятием с минэкологии. К тому же о какой проверке — пусть даже фиктивной — может идти речь, если по итогам визите не оформлялось никаких документов и не выдавались предписания? Второй защитник Безрукова подвел итог, предложив отменить приговор и оправдать их подзащитного за отсутствием состава преступления. К этому предложению присоединился представитель минэкологии, присутствовавший в качестве потерпевшего.

«Суд апелляционной инстанции приговорил. Приговор Калининского районного суда города Челябинска в отношении Безрукова Виталия Игоревича отменить. Оправдать по обвинениям в связи с отсутствием состава преступления. Признать за Безруковым право на реабилитацию», — зачитал приговор судья.

Уголовное дело в отношении Безрукова возбудили по обвинению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, чиновник организовал фиктивную проверку предприятия, которую подал в СМИ как незапланированный рейд. В результате «не были приняты реальные меры по устранению нарушений», а власти региона оказались дискредитированы «из-за появления у населения мнения о бесполезности мероприятий по выявлению источников сверхнормативного загрязнения воздуха».

Минэкологии и в целом правительство области отказались признать себя потерпевшей стороной. Более того, они потребовали оправдать Безрукова. Выводы следствия не подтвердили также журналисты, вызванные свидетелями. Отказался признать себя виновным и сам бывший замминистра. Суд приговорил Безрукова к трем годам заключения в колонии общего режима, что он и оспорил в вышестоящей инстанции.

Адвокат указал на несоответствия в деле Виталия Безрукова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Второй защитник — Константин Акулич — предложил оправдать экс-чиновника Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сам Безруков просил суд о том же Фото: Вадим Ахметов © URA.RU