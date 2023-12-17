Текслер рассказал делегации о достижениях и особенностях региона Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Губернатор Алексей Текслер презентовал стенд Челябинской области на выставке «Россия» (ВДНХ) делегациям из дружественных республик. Об этом сообщили в пресс-службе правительства России.

«Губернатор Алексей Текслер отметил, что основная задача стенда — сломать стереотипы о Челябинской области как о сугубо индустриальном регионе. На стенде также представлены проекты, которые реализуются совместно с предприятиями стран СНГ», — сообщила пресс-служба правительства России в telegram-канале.

Текслер презентовал делегатам на Стенде работу АЗ «Урал», производящего технику с использованием белорусских запчастей. Премьер-министр Республики Беларусь Александр Головченко по просьбе Текслера согласился пилотировать трактор на дистанционном управлении. Глава региона также рассказал о работе предприятия «ДТС-Урал» в индустриальной зоне «Костанай» (Республика Казахстан) и модель арктического автобуса.

Текслер отметил работу обувной фабрики, расширенной в республике Таджикистан. Новая площадка, открытая в 2023 году в Худжанде, произведет в 2024 году более 60 тысяч пар.

Стенд глава региона презентовал премьер-министрам из республик СНГ. В числе гостей были представители Республик Казахстан, Узбегистан, Беларусь. На стенде также присутствовал премьер-министр России Михаил Мишустин

Выставка «Россия» открылась в Москве 4 ноября. В павильонах представлены стенды всех регионов страны, каждому из которых были посвящены отдельные дни. Одной из главных целей стенда Челябинской области стало развеивание стереотипов, как об исключительно индустриальном регионе. На площадке были представлены достижения, природа, творчество и самобытность области.