Чем Челябинская область удивила посетителей выставки «Россия» на ВДНХ. Фото, видео

22 ноября 2023 в 19:00 Размер текста - 17 +

После выступления посетители захотели фото с челябинским губернатором, особенно активной была молодежь Фото: Георгий Бергал © URA.RU На выставке «Россия» (ВДНХ) 22 ноября прошел День Челябинской области. Губернатор Алексей Текслер заявил, что одной из главных целей стенда стало разрушение стереотипов о регионе. Чем удивил посетителей челябинский сектор — в сбойке URA.RU. Что стало центром притяжения стенда до начала мероприятий Новость по теме Макет Челябинска на ВДНХ произвел фурор на выставке «Россия». Фото, видео • До торжественной презентации стенда центром притяжения стал макет Челябинска. Масштаб города изменили, вместив все знаковые локации областного центра и вмонтировав спецкамеру в инсталляцию. • Во всех локациях разместили интерактивные экраны. Посетителям представили Магнитогорск с высоты птичьего полета и предложили покачаться на подвесных качелях над главными водоемами региона. • В локации, посвященной предприятиям региона, разместили сенсорный экран. С его помощью можно попасть на экскурсию «У папы на работе». В карточках о заводах Южного Урала можно открыть видео с производства в режиме реального времени. • Для гостей стенда подготовили переводные стикеры с символами Челябинской области. На наклейках изображены робот Федор, магнитогорский памятник «Тыл — фронту», копия Эйфелевой башни в селе «Париж» и изображение барда Олега Митяева. В числе картинок и официальный символ региона — верблюд. Центром притяжения стенда стали макет Челябинска и хоккейной коробки «Трактор — Металлург» Фото: Владимир Васин © URA.RU Гостям выставки дарили наборы стикеров с неофициальными символами Челябинской области Фото: Владимир Васин © URA.RU Челябинский губернатор Текслер презентовал регион полпреду Якушеву • На выставку глава региона приехал со своей женой Ириной. Вместе с полномочным представителем президента РФ в УрФО Владимиром Якушевым Текслер посетил экскурсию. Там он презентовал полпреду знаковые строения региона и сам выступил в роли экскурсовода для журналистов. • Текслер отговорил Якушева от игры в аэрохоккей «Металлург — Трактор». Челябинский губернатор предостерег полпреда, предупредив, что подростки его обыграют. Якушев прислушался к его совету. • Полпред и Челябинский губернатор пообщались с роботом Федором. Во время экскурсии к ним присоединились южноуральские космонавт Дмитрий Петелин и актер Станислав Ярушин. Текслер (справа) презентовал знаковые проекты области Якушеву Фото: Георгий Бергал © URA.RU На выставку Текслер приехал в сопровождении супруги Ирины Фото: Георгий Бергал © URA.RU Новость по теме Текслер в Москве на ВДНХ рассказал о достижениях Челябинской области В своем выступлении Текслер рассказал о главных достижениях региона В числе главных достижений региона губернатор указал лидерство по производству макарон и яиц, а также производство колесных дисков. Текслер также рассказал о спортивной арене, межвузовском кампусе и крытом футбольном корте в Челябинске. Среди проектов был перечислен и парк «Притяжение» в Магнитогорска.

Проект челябинского метротрама глава региона назвал синтезом лучших технических решений и сервисных практик. Строительство первой линии Текслер анонсирован на 2026 год.

Во время презентации на форуме Текслер оценил гостеприимность региона. «Мы настолько гостеприимны, что к нам прилетают даже метеориты», — заявил губернатор со сцены выставки.

В своем выступлении губернатор предложил угадать количество яиц, произведенных в регионе за год. В зале предположили, что производство яиц доходит до миллиарда, но ошиблись. Текслер уточнил цифру — 1,6 млрд. Глава региона рассказал о главных достижениях челябинцев со сцены форума Фото: Георгий Бергал © URA.RU На спортивной локации устроили гусиные танцы и показали златоустовские медали Текслер озвучил города, в которых пройдет Всероссийская спартакиада-2024. Спортсменов со всей страны ждут в Челябинске, Магнитогорске, Миассе, Златоусте и Кусе. Губернатор отметил, что для региона принять соревнования такого уровня почетная задача.

На локации Всероссийской спартакиады состоялся официальный анонс запуска биатлонного центра имени Ишмуратовой в Златоусте. Там же представили медали для мероприятия. Создавать их будут златоустовские мастера, в собственной гравюрной технике с использованием гальванического золота.

Текслер официально открыл регистрацию на Парижский полумарафон в Нагайбакском районе. Символом мероприятия выступили танцующие гуси. Гусь однажды выбежал перед легкоатлетами и какое-то время шел вместе со спортсменами по дистанции Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На выставке «Россия» (ВДНХ) 22 ноября прошел День Челябинской области. Губернатор Алексей Текслер заявил, что одной из главных целей стенда стало разрушение стереотипов о регионе. Чем удивил посетителей челябинский сектор — в сбойке URA.RU. Что стало центром притяжения стенда до начала мероприятий • До торжественной презентации стенда центром притяжения стал макет Челябинска. Масштаб города изменили, вместив все знаковые локации областного центра и вмонтировав спецкамеру в инсталляцию. • Во всех локациях разместили интерактивные экраны. Посетителям представили Магнитогорск с высоты птичьего полета и предложили покачаться на подвесных качелях над главными водоемами региона. • В локации, посвященной предприятиям региона, разместили сенсорный экран. С его помощью можно попасть на экскурсию «У папы на работе». В карточках о заводах Южного Урала можно открыть видео с производства в режиме реального времени. • Для гостей стенда подготовили переводные стикеры с символами Челябинской области. На наклейках изображены робот Федор, магнитогорский памятник «Тыл — фронту», копия Эйфелевой башни в селе «Париж» и изображение барда Олега Митяева. В числе картинок и официальный символ региона — верблюд. Челябинский губернатор Текслер презентовал регион полпреду Якушеву • На выставку глава региона приехал со своей женой Ириной. Вместе с полномочным представителем президента РФ в УрФО Владимиром Якушевым Текслер посетил экскурсию. Там он презентовал полпреду знаковые строения региона и сам выступил в роли экскурсовода для журналистов. • Текслер отговорил Якушева от игры в аэрохоккей «Металлург — Трактор». Челябинский губернатор предостерег полпреда, предупредив, что подростки его обыграют. Якушев прислушался к его совету. • Полпред и Челябинский губернатор пообщались с роботом Федором. Во время экскурсии к ним присоединились южноуральские космонавт Дмитрий Петелин и актер Станислав Ярушин. В своем выступлении Текслер рассказал о главных достижениях региона На спортивной локации устроили гусиные танцы и показали златоустовские медали