Чем Челябинская область удивила посетителей выставки «Россия» на ВДНХ. Фото, видео

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Алексей Текслер и Владимир Якушев на выставке "Россия" на ВДНХ. Москва, текслер алексей
После выступления посетители захотели фото с челябинским губернатором, особенно активной была молодежь Фото:

На выставке «Россия» (ВДНХ) 22 ноября прошел День Челябинской области. Губернатор Алексей Текслер заявил, что одной из главных целей стенда стало разрушение стереотипов о регионе. Чем удивил посетителей челябинский сектор — в сбойке URA.RU.

Что стало центром притяжения стенда до начала мероприятий

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Макет Челябинска на ВДНХ произвел фурор на выставке «Россия». Фото, видео

• До торжественной презентации стенда центром притяжения стал макет Челябинска. Масштаб города изменили, вместив все знаковые локации областного центра и вмонтировав спецкамеру в инсталляцию.

• Во всех локациях разместили интерактивные экраны. Посетителям представили Магнитогорск с высоты птичьего полета и предложили покачаться на подвесных качелях над главными водоемами региона.

• В локации, посвященной предприятиям региона, разместили сенсорный экран. С его помощью можно попасть на экскурсию «У папы на работе». В карточках о заводах Южного Урала можно открыть видео с производства в режиме реального времени.

• Для гостей стенда подготовили переводные стикеры с символами Челябинской области. На наклейках изображены робот Федор, магнитогорский памятник «Тыл — фронту», копия Эйфелевой башни в селе «Париж» и изображение барда Олега Митяева. В числе картинок и официальный символ региона — верблюд.

Челябинская область на форуме "Россия" на ВДНХ
Центром притяжения стенда стали макет Челябинска и хоккейной коробки «Трактор — Металлург»
Фото:
Челябинская область на форуме "Россия" на ВДНХ
Гостям выставки дарили наборы стикеров с неофициальными символами Челябинской области
Фото:

Челябинский губернатор Текслер презентовал регион полпреду Якушеву

• На выставку глава региона приехал со своей женой Ириной. Вместе с полномочным представителем президента РФ в УрФО Владимиром Якушевым Текслер посетил экскурсию. Там он презентовал полпреду знаковые строения региона и сам выступил в роли экскурсовода для журналистов.

• Текслер отговорил Якушева от игры в аэрохоккей «Металлург — Трактор». Челябинский губернатор предостерег полпреда, предупредив, что подростки его обыграют. Якушев прислушался к его совету.

• Полпред и Челябинский губернатор пообщались с роботом Федором. Во время экскурсии к ним присоединились южноуральские космонавт Дмитрий Петелин и актер Станислав Ярушин.

Алексей Текслер и Владимир Якушев на выставке "Россия" на ВДНХ. Москва
Текслер (справа) презентовал знаковые проекты области Якушеву
Фото:
Алексей Текслер и Владимир Якушев на выставке "Россия" на ВДНХ. Москва
На выставку Текслер приехал в сопровождении супруги Ирины
Фото:
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Текслер в Москве на ВДНХ рассказал о достижениях Челябинской области

В своем выступлении Текслер рассказал о главных достижениях региона

  • В числе главных достижений региона губернатор указал лидерство по производству макарон и яиц, а также производство колесных дисков. Текслер также рассказал о спортивной арене, межвузовском кампусе и крытом футбольном корте в Челябинске. Среди проектов был перечислен и парк «Притяжение» в Магнитогорска.
  • Проект челябинского метротрама глава региона назвал синтезом лучших технических решений и сервисных практик. Строительство первой линии Текслер анонсирован на 2026 год.
  • Во время презентации на форуме Текслер оценил гостеприимность региона. «Мы настолько гостеприимны, что к нам прилетают даже метеориты», — заявил губернатор со сцены выставки.
  • В своем выступлении губернатор предложил угадать количество яиц, произведенных в регионе за год. В зале предположили, что производство яиц доходит до миллиарда, но ошиблись. Текслер уточнил цифру — 1,6 млрд.

Алексей Текслер и Владимир Якушев на выставке "Россия" на ВДНХ. Москва
Глава региона рассказал о главных достижениях челябинцев со сцены форума
Фото:

На спортивной локации устроили гусиные танцы и показали златоустовские медали

  • Текслер озвучил города, в которых пройдет Всероссийская спартакиада-2024. Спортсменов со всей страны ждут в Челябинске, Магнитогорске, Миассе, Златоусте и Кусе. Губернатор отметил, что для региона принять соревнования такого уровня почетная задача.
  • На локации Всероссийской спартакиады состоялся официальный анонс запуска биатлонного центра имени Ишмуратовой в Златоусте. Там же представили медали для мероприятия. Создавать их будут златоустовские мастера, в собственной гравюрной технике с использованием гальванического золота.
  • Текслер официально открыл регистрацию на Парижский полумарафон в Нагайбакском районе. Символом мероприятия выступили танцующие гуси. Гусь однажды выбежал перед легкоатлетами и какое-то время шел вместе со спортсменами по дистанции

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На выставке «Россия» (ВДНХ) 22 ноября прошел День Челябинской области. Губернатор Алексей Текслер заявил, что одной из главных целей стенда стало разрушение стереотипов о регионе. Чем удивил посетителей челябинский сектор — в сбойке URA.RU. Что стало центром притяжения стенда до начала мероприятий • До торжественной презентации стенда центром притяжения стал макет Челябинска. Масштаб города изменили, вместив все знаковые локации областного центра и вмонтировав спецкамеру в инсталляцию. • Во всех локациях разместили интерактивные экраны. Посетителям представили Магнитогорск с высоты птичьего полета и предложили покачаться на подвесных качелях над главными водоемами региона. • В локации, посвященной предприятиям региона, разместили сенсорный экран. С его помощью можно попасть на экскурсию «У папы на работе». В карточках о заводах Южного Урала можно открыть видео с производства в режиме реального времени. • Для гостей стенда подготовили переводные стикеры с символами Челябинской области. На наклейках изображены робот Федор, магнитогорский памятник «Тыл — фронту», копия Эйфелевой башни в селе «Париж» и изображение барда Олега Митяева. В числе картинок и официальный символ региона — верблюд. Челябинский губернатор Текслер презентовал регион полпреду Якушеву • На выставку глава региона приехал со своей женой Ириной. Вместе с полномочным представителем президента РФ в УрФО Владимиром Якушевым Текслер посетил экскурсию. Там он презентовал полпреду знаковые строения региона и сам выступил в роли экскурсовода для журналистов. • Текслер отговорил Якушева от игры в аэрохоккей «Металлург — Трактор». Челябинский губернатор предостерег полпреда, предупредив, что подростки его обыграют. Якушев прислушался к его совету. • Полпред и Челябинский губернатор пообщались с роботом Федором. Во время экскурсии к ним присоединились южноуральские космонавт Дмитрий Петелин и актер Станислав Ярушин. В своем выступлении Текслер рассказал о главных достижениях региона На спортивной локации устроили гусиные танцы и показали златоустовские медали
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