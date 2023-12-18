Куйвашев устроил персональную экскурсию Мишустину на ВДНХ. Видео

Мишустин посетил стенд Свердловской области на выставке «Россия» в Москве

18 декабря 2023 в 15:11 Размер текста - 17 +

Мишустин оценил стенд Свердловской области 18 декабря Фото: Георгий Бергал © URA.RU Свердловский губернатор Евгений Куйвашев провел экскурсию по стенду региона на выставке «Россия» в Москве. Главными слушателями стали премьер-министр России Михаил Мишустин и главы делегаций стран СНГ. Об этом сообщает telegram-канал правительства РФ. «„Уральский турбинный завод“ поставляет продукцию в Белоруссию, Казахстан. 25% энергии вырабатывается нашими турбинами. Совсем недавно, два года назад, с Узбекистаном мы подписали контракт на поставку тепловозов. Первые тепловозы уже поставлены. Следующая поставка — еще шесть тепловозов — будет в следующем году… Если говорить про сотрудничество с Узбекистаном, то там мы под ключ строим горно-обогатительный комбинат (освоение месторождения Ешлык-1 — прим. ред.), и сегодня наш завод — „Уралтрансмаш“ — полностью выполняет заказ», — рассказал Евгений Куйвашев. Международная выставка-форум «Россия» стартовала в Москве 4 ноября и продлится до 12 апреля. Это масштабное мероприятие, которое демонстрирует достижения страны в различных аспектах. Мишустин свой обход 18 декабря на ВДНХ начал со стенда Свердловской области. Источники сообщали, что Куйвашев планировал использовать эту встречу для того, чтобы обсудить вопрос с развитием транспортной инфраструктуры в Екатеринбурге.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев провел экскурсию по стенду региона на выставке «Россия» в Москве. Главными слушателями стали премьер-министр России Михаил Мишустин и главы делегаций стран СНГ. Об этом сообщает telegram-канал правительства РФ. «„Уральский турбинный завод“ поставляет продукцию в Белоруссию, Казахстан. 25% энергии вырабатывается нашими турбинами. Совсем недавно, два года назад, с Узбекистаном мы подписали контракт на поставку тепловозов. Первые тепловозы уже поставлены. Следующая поставка — еще шесть тепловозов — будет в следующем году… Если говорить про сотрудничество с Узбекистаном, то там мы под ключ строим горно-обогатительный комбинат (освоение месторождения Ешлык-1 — прим. ред.), и сегодня наш завод — „Уралтрансмаш“ — полностью выполняет заказ», — рассказал Евгений Куйвашев. Международная выставка-форум «Россия» стартовала в Москве 4 ноября и продлится до 12 апреля. Это масштабное мероприятие, которое демонстрирует достижения страны в различных аспектах. Мишустин свой обход 18 декабря на ВДНХ начал со стенда Свердловской области. Источники сообщали, что Куйвашев планировал использовать эту встречу для того, чтобы обсудить вопрос с развитием транспортной инфраструктуры в Екатеринбурге.