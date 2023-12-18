Житель Первоуральска руками сломал шлагбаум, чтобы бригада скорой помощи скорее добралась до 14-летнего боксера, который получил смертельный удар на ринге. Видеозапись этого момента оказалась в распоряжении URA.RU.
На кадрах видно, как к шлагбауму, преграждающему въезд на территорию отеля, где проходили соревнования по боксу, подъезжает скорая. Машина несколько секунд ждет, пока ей откроют дорогу. Не дождавшись, фельдшер выходит из кабины, в это время к нему подбегают два взволнованных подростка. Мальчики, очевидно, примчались встретить врачей и отвести их к своему товарищу.
Вскоре прибегает мужчина в спортивном костюме, руками подымает шлагбаум и освобождает путь. Дети и фельдшер бегут к месту происшествия. К сожалению, их старания не оправдаются — чуть позже 14-летний боксер умрет по пути в больницу.
«Мужчина сломал этот шлагбаум, но его уже починили. Все торопились и не дали системе сработать», — пояснили корреспонденту в отеле.
Юный боксер умер после спарринга, во время которого ему стало плохо. Трагический момент попал на видео. По мнению олимпийского чемпиона Егора Мехонцева, причиной смерти мальчика мог стать роковой удар в голову.
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