В историческом центре Тюмени преобразят достопримечательности

18 декабря 2023 в 17:19 Размер текста - 17 +

Разработка проектов запланирована на 2024 год Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В историческом центре Тюмени отремонтируют усадьбу Колокольниковых и дом Машарова. Разработка проектов запланирована на 2024 год. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры. «Что касается ремонта музея „Усадьба Колокольникова“, в 2024 году в областном бюджете предусмотрены средства в рамках государственной программы Тюменской области „Сохранение и использование объектов культурного наследия“ на разработку научно-проектной документации для выполнения работ по сохранению четырех объектов культурного наследия: „Дом, в котором в 1919 году находилась штаб — квартира Блюхера Василия Константиновича“, г. Тюмень, ул. Республики, 18; „Дом Машарова“, ул. Ленина, 24; „Усадьба Колокольникова“, ул. Республики, 20», — рассказали в департаменте. Также в Ялуторовске реконструируют дом Муравьева-Апостола. Ранее URA.RU писало, что в Велижанском микрорайоне обустроят дороги, тротуары и освещение. Работы по строительству улиц запланированы на 2024—2026 годы.

В историческом центре Тюмени отремонтируют усадьбу Колокольниковых и дом Машарова. Разработка проектов запланирована на 2024 год. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры. «Что касается ремонта музея „Усадьба Колокольникова“, в 2024 году в областном бюджете предусмотрены средства в рамках государственной программы Тюменской области „Сохранение и использование объектов культурного наследия“ на разработку научно-проектной документации для выполнения работ по сохранению четырех объектов культурного наследия: „Дом, в котором в 1919 году находилась штаб — квартира Блюхера Василия Константиновича“, г. Тюмень, ул. Республики, 18; „Дом Машарова“, ул. Ленина, 24; „Усадьба Колокольникова“, ул. Республики, 20», — рассказали в департаменте. Также в Ялуторовске реконструируют дом Муравьева-Апостола. Ранее URA.RU писало, что в Велижанском микрорайоне обустроят дороги, тротуары и освещение. Работы по строительству улиц запланированы на 2024—2026 годы.