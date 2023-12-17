17 декабря 2023

В историческом центре Тюмени преобразят достопримечательности

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Подготовка к 9 мая. Курган, ремонт здания, капремонт, ограничительная лента, стройка
Разработка проектов запланирована на 2024 год Фото:

В историческом центре Тюмени отремонтируют усадьбу Колокольниковых и дом Машарова. Разработка проектов запланирована на 2024 год. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

«Что касается ремонта музея „Усадьба Колокольникова“, в 2024 году в областном бюджете предусмотрены средства в рамках государственной программы Тюменской области „Сохранение и использование объектов культурного наследия“ на разработку научно-проектной документации для выполнения работ по сохранению четырех объектов культурного наследия: „Дом, в котором в 1919 году находилась штаб — квартира Блюхера Василия Константиновича“, г. Тюмень, ул. Республики, 18; „Дом Машарова“, ул. Ленина, 24; „Усадьба Колокольникова“, ул. Республики, 20», — рассказали в департаменте. Также в Ялуторовске реконструируют дом Муравьева-Апостола.

Ранее URA.RU писало, что в Велижанском микрорайоне обустроят дороги, тротуары и освещение. Работы по строительству улиц запланированы на 2024—2026 годы.

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В историческом центре Тюмени отремонтируют усадьбу Колокольниковых и дом Машарова. Разработка проектов запланирована на 2024 год. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры. «Что касается ремонта музея „Усадьба Колокольникова“, в 2024 году в областном бюджете предусмотрены средства в рамках государственной программы Тюменской области „Сохранение и использование объектов культурного наследия“ на разработку научно-проектной документации для выполнения работ по сохранению четырех объектов культурного наследия: „Дом, в котором в 1919 году находилась штаб — квартира Блюхера Василия Константиновича“, г. Тюмень, ул. Республики, 18; „Дом Машарова“, ул. Ленина, 24; „Усадьба Колокольникова“, ул. Республики, 20», — рассказали в департаменте. Также в Ялуторовске реконструируют дом Муравьева-Апостола. Ранее URA.RU писало, что в Велижанском микрорайоне обустроят дороги, тротуары и освещение. Работы по строительству улиц запланированы на 2024—2026 годы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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