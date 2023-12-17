17 декабря 2023

В Новом Уренгое иномарка на «зебре» сбила девушку. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожарные учения в Культурно-выставочном центре. Курган , дтп, полиция, авария, гибдд, дпс
В Новом Уренгое сотрудники ДПС выясняют обстоятельства наезда на девушку Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) водитель Toyota сбил 19-летнюю девушку на пешеходном переходе. Пострадавшая с травмами была госпитализирована, сообщает пресс-служба окружной Госавтоинспекции.

«В Новом Уренгое, на улице Дружбы Народов, иномарка сбила пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате ДТП 19-летняя девушка получила травмы и госпитализирована в травматологическое отделение», — сообщает пресс-служба УГИБДД по ЯНАО в официальном telegram-канале.

ДТП произошло около 11:30 18 декабря. В настоящее время на месте происшествия работают инспекторы, устанавливая обстоятельства произошедшего.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Новом Уренгое (ЯНАО) водитель Toyota сбил 19-летнюю девушку на пешеходном переходе. Пострадавшая с травмами была госпитализирована, сообщает пресс-служба окружной Госавтоинспекции. «В Новом Уренгое, на улице Дружбы Народов, иномарка сбила пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате ДТП 19-летняя девушка получила травмы и госпитализирована в травматологическое отделение», — сообщает пресс-служба УГИБДД по ЯНАО в официальном telegram-канале. ДТП произошло около 11:30 18 декабря. В настоящее время на месте происшествия работают инспекторы, устанавливая обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...