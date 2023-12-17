В Новом Уренгое сотрудники ДПС выясняют обстоятельства наезда на девушку
В Новом Уренгое (ЯНАО) водитель Toyota сбил 19-летнюю девушку на пешеходном переходе. Пострадавшая с травмами была госпитализирована, сообщает пресс-служба окружной Госавтоинспекции.
«В Новом Уренгое, на улице Дружбы Народов, иномарка сбила пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате ДТП 19-летняя девушка получила травмы и госпитализирована в травматологическое отделение», — сообщает пресс-служба УГИБДД по ЯНАО в официальном telegram-канале.
ДТП произошло около 11:30 18 декабря. В настоящее время на месте происшествия работают инспекторы, устанавливая обстоятельства произошедшего.
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