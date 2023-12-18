От удара пострадал 14-летний лыжник Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Златоусте (Челябинская область) юного спортсмена мужчина ударил за отказ уступить лыжню. Как URA.RU сообщили в пресс-службе отдела полиции «Златоустовский», из-за конфликта проводится проверка.

«Обращение поступило из-за конфликта 16 декабря на биатлонном комплексе в Златоусте. По видео видно, что одни не уступили, второй не сдержался», — сообщили URA.RU в полиции.

Пострадал юноша 2009 года рождения. Удар пришелся по лицу, также была сломана лыжная палка. Молодой человек является участником соревнований городского и регионального уровня, поэтому пользуется дорогостоящим снаряжением.

Как только сообщение об инциденте поступило в отдел полиции, на место выехали наряды ГИБДД, патрульно-постовой службы, затем — участковый. В настоящий момент мужчина, который ударил подростка, разыскивается. Также будет изучена вопрос о том, что он делал на трассе в момент проведения там детско-юношеских соревнований. Степень вины обидчика станет ясна, когда опросят всех частников конфликта. В полиции обратили внимание на то, что при любой ссоре сторонам всегда можно найти компромисс.

В субботу на объекте проводились городские соревнования. Участники и их родители пожаловались на слабую организацию мероприятия: административно-судейский комплекс затопило, а лыжников судья отправил не на ту трассу. В результате церемонию награждения отменили: спортсменам сказали, что замочило грамоты.

В отвечавшей за проведение лыжных гонок спортшколе № 1 сменился директор. После того как с поста руководство мэрии уволило Кристину Мельнову, ее место занял Андрей Цодоков, работавший в полиции Самарской области. В последнее время Цодоков отвечал за строительство биатлонного комплекса, который готовят к проведению в феврале российских соревнований.