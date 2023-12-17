Авария на биатлонном комплексе произошла во время лыжных забегов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Златоусте (Челябинская область) во время соревнований затопило строящийся биатлонный комплекс. Как сообщили родители, из-за того, что грамоты намокли, награждение проводить не стали.

«Награждение победителей не смогли провести. Сказали, что у них грамоты намокли, затопило их. Так сказали детям», — поделились родители в местных пабликах.

На комплексе ведется строительство. В феврале спортобъект должен стать местом проведения соревнований по биатлону Второй спартакиады сильнейших. Инцидент, произошедший 16 декабря на городских чемпионате и первенстве по лыжным гонкам, прокомментировали в мэрии.

«Была незначительная протечка на внутренних коммуникациях административно-судейского корпуса. Авария была оперативно устранена и не отразится на эксплуатационных свойствах объекта», — отметили URA.RU в пресс-службе муниципалитета.

Организацию соревнований родители посчитали слабой. Часть детей судья направил на ошибочную дистанцию, а оповещение о ходе соревнований велось без звукоусиления: реплик комментатора никто не слышал. Накладки произошли на фоне смены руководства спортшколы № 1, на чьем балансе находится комплекс. В пресс-службе мэрии URA.RU пояснили, что вместо Кристины Мельновой директором назначен Андрей Цодоков. По информации URA.RU, Мельнова имеет образование фармацевта, а Цодоков несколько месяцев перед этим он отвечал за контроль строительной деятельности на объекте. Ранее он являлся экс-начальником ОВД одного из районов Самары. В пресс-службе указали, что руководитель для управления спортшколой обладает необходимыми компетенциями.

Биатлонной комплекс в Златоусте строится второй десяток лет. За это время стройкой успели позаниматься четыре губернатора. В феврале 2020 года силовики задержали Михаила Азаматова, владельца одного из подрядчиков на строительстве, компании «Стройтранссоюз». Затем последовало возбуждение нескольких головных дел в челябинском минстрое, а министр спорта Леонид Одер лишился должности. За мошенничество бизнесмен Азаматов получил четырехлетний срок, а компания запустила процесс банкротства.

В ноябре губернатор Алексей Текслер проверил ход работ на объекте, заявив о скорой достройке комплекса. Срок был назначен на конец 2023 года. По данным URA.RU, для курирования работ в ежедневном режиме на объект был назначен представитель областного правительства. Как URA.RU сказали в пресс-службе мэрии, строительство ведется в соответствии с графиком.

Административно-судейский корпус, который затопило, готовят к проведению российских соревнований в феврале Фото: паблик «Златоуст без коррупции» соцсети «ВКонтакте»

В ноябре объект посетил с контролем губернатор Алексей Текслер Фото: паблик «Златоуст без коррупции» соцсети «ВКонтакте»

Тестовые старты намечены на январь Фото: паблик «Златоуст без коррупции» соцсети «ВКонтакте»