Боксер, в бою с которым погиб 14-летний свердловчанин, шокирован случившимся. Фото

18 декабря 2023 в 16:52 Размер текста - 17 +

Школьник погиб во время соревнований по боксу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Подросток из Первоуральска (Свердловская область), в боксерском поединке с которым погиб 14-летний спортсмен, в шоке от случившегося. Мальчики были знакомы, рассказали URA.RU их знакомые. «Они были знакомы, в одной секции занимались. Второму мальчику тоже 14 лет. Он сам в шоке от произошедшего», — поделился собеседник агентства. По его мнению, злого умысла у соперника погибшего не было. Трагедия произошла 17 декабря в первоуральском центре развития детей и молодежи. 14-летний боксер вышел в финал соревнований, на котором ему стало плохо. В зале, как сказал источник URA.RU, была медсестра. Она пыталась оказать помощь. Но ситуация требовала срочной госпитализации ребенка. Прибывшие на вызов врачи некоторое время не могли подъехать к зданию — из-за опущенного шлагбаума. Один из мужчин добежал до него, чтобы поднять. Этот момент попал на видео. Трагедия произошла в первоуральском центре развития детей и молодежи Фото: URA.RU

Подросток из Первоуральска (Свердловская область), в боксерском поединке с которым погиб 14-летний спортсмен, в шоке от случившегося. Мальчики были знакомы, рассказали URA.RU их знакомые. «Они были знакомы, в одной секции занимались. Второму мальчику тоже 14 лет. Он сам в шоке от произошедшего», — поделился собеседник агентства. По его мнению, злого умысла у соперника погибшего не было. Трагедия произошла 17 декабря в первоуральском центре развития детей и молодежи. 14-летний боксер вышел в финал соревнований, на котором ему стало плохо. В зале, как сказал источник URA.RU, была медсестра. Она пыталась оказать помощь. Но ситуация требовала срочной госпитализации ребенка. Прибывшие на вызов врачи некоторое время не могли подъехать к зданию — из-за опущенного шлагбаума. Один из мужчин добежал до него, чтобы поднять. Этот момент попал на видео.