Подросток из Первоуральска (Свердловская область), в боксерском поединке с которым погиб 14-летний спортсмен, в шоке от случившегося. Мальчики были знакомы, рассказали URA.RU их знакомые.
«Они были знакомы, в одной секции занимались. Второму мальчику тоже 14 лет. Он сам в шоке от произошедшего», — поделился собеседник агентства. По его мнению, злого умысла у соперника погибшего не было.
Трагедия произошла 17 декабря в первоуральском центре развития детей и молодежи. 14-летний боксер вышел в финал соревнований, на котором ему стало плохо. В зале, как сказал источник URA.RU, была медсестра. Она пыталась оказать помощь. Но ситуация требовала срочной госпитализации ребенка.
Прибывшие на вызов врачи некоторое время не могли подъехать к зданию — из-за опущенного шлагбаума. Один из мужчин добежал до него, чтобы поднять. Этот момент попал на видео.
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