Боксер, в бою с которым погиб 14-летний свердловчанин, шокирован случившимся. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Турнир по боксу. Велес. Курган, бокс, боксерские перчатки, турнир по боксу
Школьник погиб во время соревнований по боксу Фото:

Подросток из Первоуральска (Свердловская область), в боксерском поединке с которым погиб 14-летний спортсмен, в шоке от случившегося. Мальчики были знакомы, рассказали URA.RU их знакомые.

«Они были знакомы, в одной секции занимались. Второму мальчику тоже 14 лет. Он сам в шоке от произошедшего», — поделился собеседник агентства. По его мнению, злого умысла у соперника погибшего не было.

Трагедия произошла 17 декабря в первоуральском центре развития детей и молодежи. 14-летний боксер вышел в финал соревнований, на котором ему стало плохо. В зале, как сказал источник URA.RU, была медсестра. Она пыталась оказать помощь. Но ситуация требовала срочной госпитализации ребенка.

Прибывшие на вызов врачи некоторое время не могли подъехать к зданию — из-за опущенного шлагбаума. Один из мужчин добежал до него, чтобы поднять. Этот момент попал на видео.

Трагедия произошла в первоуральском центре развития детей и молодежи
Трагедия произошла в первоуральском центре развития детей и молодежи
Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Подросток из Первоуральска (Свердловская область), в боксерском поединке с которым погиб 14-летний спортсмен, в шоке от случившегося. Мальчики были знакомы, рассказали URA.RU их знакомые. «Они были знакомы, в одной секции занимались. Второму мальчику тоже 14 лет. Он сам в шоке от произошедшего», — поделился собеседник агентства. По его мнению, злого умысла у соперника погибшего не было. Трагедия произошла 17 декабря в первоуральском центре развития детей и молодежи. 14-летний боксер вышел в финал соревнований, на котором ему стало плохо. В зале, как сказал источник URA.RU, была медсестра. Она пыталась оказать помощь. Но ситуация требовала срочной госпитализации ребенка. Прибывшие на вызов врачи некоторое время не могли подъехать к зданию — из-за опущенного шлагбаума. Один из мужчин добежал до него, чтобы поднять. Этот момент попал на видео.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...