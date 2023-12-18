На Украине захотели изменить формат мобилизации

Мобилизацию на Украине нужно вернуть старый формат мобилизации. Такое мнение высказал главком ВСУ Валерий Залужный.
«Что касается вопросов мобилизации, ее не то что нужно усиливать, а вернуть те рамки, которые работали раньше», — заявил Залужный. Его слова передает «РБК-Украина». Он отметил, что не хватает людей, кто может помогать и заменять солдат, находящихся в зоне боевых действий.
Ранее Залужный раскритиковал вмешательство украинского президента Владимира Зеленского в ход мобилизации. По его словам, увольнения военкомов негативно повлияли на ход мобилизации в стране. Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что принудительная мобилизация продолжится, передает «Национальная служба новостей».
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