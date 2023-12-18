На Украине захотели изменить формат мобилизации

Залужный заявил о необходимости вернуть старый формат мобилизации
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Валерий Залужный отметил, что не хватает людей для замены солдатов Фото:

Мобилизацию на Украине нужно вернуть старый формат мобилизации. Такое мнение высказал главком ВСУ Валерий Залужный.

«Что касается вопросов мобилизации, ее не то что нужно усиливать, а вернуть те рамки, которые работали раньше», — заявил Залужный. Его слова передает «РБК-Украина». Он отметил, что не хватает людей, кто может помогать и заменять солдат, находящихся в зоне боевых действий.

Ранее Залужный раскритиковал вмешательство украинского президента Владимира Зеленского в ход мобилизации. По его словам, увольнения военкомов негативно повлияли на ход мобилизации в стране. Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что принудительная мобилизация продолжится, передает «Национальная служба новостей».

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Мобилизацию на Украине нужно вернуть старый формат мобилизации. Такое мнение высказал главком ВСУ Валерий Залужный. «Что касается вопросов мобилизации, ее не то что нужно усиливать, а вернуть те рамки, которые работали раньше», — заявил Залужный. Его слова передает «РБК-Украина». Он отметил, что не хватает людей, кто может помогать и заменять солдат, находящихся в зоне боевых действий. Ранее Залужный раскритиковал вмешательство украинского президента Владимира Зеленского в ход мобилизации. По его словам, увольнения военкомов негативно повлияли на ход мобилизации в стране. Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что принудительная мобилизация продолжится, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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