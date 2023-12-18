Залужный раскритиковал вмешательство Зеленского в ход мобилизации

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Вооруженные силы Украины.stock, зеленский владимир, всу, stock
Валерий Залужный отметил, что увольнения военкомов повлияли на мобилизацию на Украине Фото:

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный раскритиковал увольнение военкомов, которое провел украинский президент Владимир Зеленский после коррупционных скандалов. Его заявление передает издание «Страна.ua». По его словам, увольнения повлияли на ход мобилизации в стране.

«Это были профессионалы, они знали, как это делать, а теперь их нет», — заявил Залужный. Его слова передает издание «Страна.ua». Он отметил, что их отстранение сказалось на ходе мобилизации.

Ранее, 17 августа, Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военкомов. По его словам, управлять в военной сфере должны те, кто прошел через боевые действия и поэтому не станут заниматься взяточничеством.

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный раскритиковал увольнение военкомов, которое провел украинский президент Владимир Зеленский после коррупционных скандалов. Его заявление передает издание «Страна.ua». По его словам, увольнения повлияли на ход мобилизации в стране. «Это были профессионалы, они знали, как это делать, а теперь их нет», — заявил Залужный. Его слова передает издание «Страна.ua». Он отметил, что их отстранение сказалось на ходе мобилизации. Ранее, 17 августа, Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военкомов. По его словам, управлять в военной сфере должны те, кто прошел через боевые действия и поэтому не станут заниматься взяточничеством.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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