18 декабря 2023

Бывший депутат Рады: Украина рискует остаться без оборонительных сооружений

© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины. stock, украина, окоп, всу, stock
У Украины возникли проблемы со строительством линии обороны, сказал Спиридон Килинкаров Фото:
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Единственный план Украины — это оборона, но возвести ее будет сложно, так как всем бетонные заводам страны грозит уничтожение. Об этом в беседе с URA.RU заявил бывший депутат Верховной Рады Украины, политолог Спиридон Килинкаров.

Советник украинского президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко сообщил, что у Украины есть план «Б» на случай, если Запад перестанет ей помогать. Депутат Госдумы Михаил Шеремет предложил им от него отказаться, так как он заведомо провальный, и переходить к плану «Г», то есть «грести из Украины и оставить народ страны в покое».

«Отсутствие плана — это и есть план „Б“, чтобы никто не догадался. Никакого другого плана, кроме перехода к стратегии обороны, на самом деле Украины нет. Ничего другого она в данной ситуации придумать не может. При этом у них есть проблема. Эту оборону еще нужно организовать. Стоит тоже немалых финансов помимо организационного и материального ресурса. Пока они частично начали на границе с Белоруссией, но уже сталкиваются с огромным количеством проблем», — сказал Спиридон Килинкаров.

Киев не сможет выстроить бетонные заграждения из-за одного опрометчивого решения, отметил собеседник агентства. «Они обстреляли в Мариуполе (ДНР) бетонный завод для того, чтобы приостановить темпы строительства жилья. Я думаю, что в качестве ответной меры все бетонные заводы, которые находятся вблизи линии соприкосновения будут уничтожены. С точки зрения проекта строительства оборонных сооружений — это решение ошибочное», — объяснил политолог.

ВСУ запустили 15 декабря в сторону Мариуполя три дальнобойные ракеты. В результате загорелся бетонный завод, который играет важную роль в восстановлении города.

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Единственный план Украины — это оборона, но возвести ее будет сложно, так как всем бетонные заводам страны грозит уничтожение. Об этом в беседе с URA.RU заявил бывший депутат Верховной Рады Украины, политолог Спиридон Килинкаров. Советник украинского президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко сообщил, что у Украины есть план «Б» на случай, если Запад перестанет ей помогать. Депутат Госдумы Михаил Шеремет предложил им от него отказаться, так как он заведомо провальный, и переходить к плану «Г», то есть «грести из Украины и оставить народ страны в покое». «Отсутствие плана — это и есть план „Б“, чтобы никто не догадался. Никакого другого плана, кроме перехода к стратегии обороны, на самом деле Украины нет. Ничего другого она в данной ситуации придумать не может. При этом у них есть проблема. Эту оборону еще нужно организовать. Стоит тоже немалых финансов помимо организационного и материального ресурса. Пока они частично начали на границе с Белоруссией, но уже сталкиваются с огромным количеством проблем», — сказал Спиридон Килинкаров. Киев не сможет выстроить бетонные заграждения из-за одного опрометчивого решения, отметил собеседник агентства. «Они обстреляли в Мариуполе (ДНР) бетонный завод для того, чтобы приостановить темпы строительства жилья. Я думаю, что в качестве ответной меры все бетонные заводы, которые находятся вблизи линии соприкосновения будут уничтожены. С точки зрения проекта строительства оборонных сооружений — это решение ошибочное», — объяснил политолог. ВСУ запустили 15 декабря в сторону Мариуполя три дальнобойные ракеты. В результате загорелся бетонный завод, который играет важную роль в восстановлении города.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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