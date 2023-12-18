Бывший депутат Рады: Украина рискует остаться без оборонительных сооружений

19 декабря 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

У Украины возникли проблемы со строительством линии обороны, сказал Спиридон Килинкаров Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Единственный план Украины — это оборона, но возвести ее будет сложно, так как всем бетонные заводам страны грозит уничтожение. Об этом в беседе с URA.RU заявил бывший депутат Верховной Рады Украины, политолог Спиридон Килинкаров. Советник украинского президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко сообщил, что у Украины есть план «Б» на случай, если Запад перестанет ей помогать. Депутат Госдумы Михаил Шеремет предложил им от него отказаться, так как он заведомо провальный, и переходить к плану «Г», то есть «грести из Украины и оставить народ страны в покое». «Отсутствие плана — это и есть план „Б“, чтобы никто не догадался. Никакого другого плана, кроме перехода к стратегии обороны, на самом деле Украины нет. Ничего другого она в данной ситуации придумать не может. При этом у них есть проблема. Эту оборону еще нужно организовать. Стоит тоже немалых финансов помимо организационного и материального ресурса. Пока они частично начали на границе с Белоруссией, но уже сталкиваются с огромным количеством проблем», — сказал Спиридон Килинкаров. Киев не сможет выстроить бетонные заграждения из-за одного опрометчивого решения, отметил собеседник агентства. «Они обстреляли в Мариуполе (ДНР) бетонный завод для того, чтобы приостановить темпы строительства жилья. Я думаю, что в качестве ответной меры все бетонные заводы, которые находятся вблизи линии соприкосновения будут уничтожены. С точки зрения проекта строительства оборонных сооружений — это решение ошибочное», — объяснил политолог. ВСУ запустили 15 декабря в сторону Мариуполя три дальнобойные ракеты. В результате загорелся бетонный завод, который играет важную роль в восстановлении города. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Единственный план Украины — это оборона, но возвести ее будет сложно, так как всем бетонные заводам страны грозит уничтожение. Об этом в беседе с URA.RU заявил бывший депутат Верховной Рады Украины, политолог Спиридон Килинкаров. Советник украинского президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко сообщил, что у Украины есть план «Б» на случай, если Запад перестанет ей помогать. Депутат Госдумы Михаил Шеремет предложил им от него отказаться, так как он заведомо провальный, и переходить к плану «Г», то есть «грести из Украины и оставить народ страны в покое». «Отсутствие плана — это и есть план „Б“, чтобы никто не догадался. Никакого другого плана, кроме перехода к стратегии обороны, на самом деле Украины нет. Ничего другого она в данной ситуации придумать не может. При этом у них есть проблема. Эту оборону еще нужно организовать. Стоит тоже немалых финансов помимо организационного и материального ресурса. Пока они частично начали на границе с Белоруссией, но уже сталкиваются с огромным количеством проблем», — сказал Спиридон Килинкаров. Киев не сможет выстроить бетонные заграждения из-за одного опрометчивого решения, отметил собеседник агентства. «Они обстреляли в Мариуполе (ДНР) бетонный завод для того, чтобы приостановить темпы строительства жилья. Я думаю, что в качестве ответной меры все бетонные заводы, которые находятся вблизи линии соприкосновения будут уничтожены. С точки зрения проекта строительства оборонных сооружений — это решение ошибочное», — объяснил политолог. ВСУ запустили 15 декабря в сторону Мариуполя три дальнобойные ракеты. В результате загорелся бетонный завод, который играет важную роль в восстановлении города.