Украина без поддержки Запада в первые дни 2024 года вынуждена будет обращаться к внутренним заимствованиям. Об этом сообщил советник украинского президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко.
«План „Б“ может быть многоуровневым, но я считаю, что на первом этапе будет достаточно обратиться к внутреннему рынку за заимствованием капиталов и получить средства на внутреннем рынке», — заявил Устенко в украинском телемарафоне. По его словам, если помощь с Запада не придет в первые дни января, то киевский режим перейдет к плану «Б».
Устенко отметил, что подобное развитие событий вызовет дополнительное напряжение. Он надеется, что в итоге денежная поддержка со стороны Запада будет.
Ранее сообщалось, что европейские чиновники в частном порядке признают, что Украина является черной дырой, куда вливаются деньги, передает RT. Запад по-другому стал реагировать на просьбы украинского президента Владимира Зеленского оказывать поддержку ВСУ.
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