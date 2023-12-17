Украина подготовила план «Б» на случай, если Запад перестанет ей помогать

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Олег Устенко надеется, что деньги с Запада придут в Киев Фото:
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Украина без поддержки Запада в первые дни 2024 года вынуждена будет обращаться к внутренним заимствованиям. Об этом сообщил советник украинского президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко.

«План „Б“ может быть многоуровневым, но я считаю, что на первом этапе будет достаточно обратиться к внутреннему рынку за заимствованием капиталов и получить средства на внутреннем рынке», — заявил Устенко в украинском телемарафоне. По его словам, если помощь с Запада не придет в первые дни января, то киевский режим перейдет к плану «Б».

Устенко отметил, что подобное развитие событий вызовет дополнительное напряжение. Он надеется, что в итоге денежная поддержка со стороны Запада будет.

Ранее сообщалось, что европейские чиновники в частном порядке признают, что Украина является черной дырой, куда вливаются деньги, передает RT. Запад по-другому стал реагировать на просьбы украинского президента Владимира Зеленского оказывать поддержку ВСУ.

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Украина без поддержки Запада в первые дни 2024 года вынуждена будет обращаться к внутренним заимствованиям. Об этом сообщил советник украинского президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко. «План „Б“ может быть многоуровневым, но я считаю, что на первом этапе будет достаточно обратиться к внутреннему рынку за заимствованием капиталов и получить средства на внутреннем рынке», — заявил Устенко в украинском телемарафоне. По его словам, если помощь с Запада не придет в первые дни января, то киевский режим перейдет к плану «Б». Устенко отметил, что подобное развитие событий вызовет дополнительное напряжение. Он надеется, что в итоге денежная поддержка со стороны Запада будет. Ранее сообщалось, что европейские чиновники в частном порядке признают, что Украина является черной дырой, куда вливаются деньги, передает RT. Запад по-другому стал реагировать на просьбы украинского президента Владимира Зеленского оказывать поддержку ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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