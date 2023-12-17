Украина подготовила план «Б» на случай, если Запад перестанет ей помогать

17 декабря 2023 в 19:00 Размер текста - 17 +

Олег Устенко надеется, что деньги с Запада придут в Киев Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина без поддержки Запада в первые дни 2024 года вынуждена будет обращаться к внутренним заимствованиям. Об этом сообщил советник украинского президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко. «План „Б“ может быть многоуровневым, но я считаю, что на первом этапе будет достаточно обратиться к внутреннему рынку за заимствованием капиталов и получить средства на внутреннем рынке», — заявил Устенко в украинском телемарафоне. По его словам, если помощь с Запада не придет в первые дни января, то киевский режим перейдет к плану «Б». Устенко отметил, что подобное развитие событий вызовет дополнительное напряжение. Он надеется, что в итоге денежная поддержка со стороны Запада будет. Ранее сообщалось, что европейские чиновники в частном порядке признают, что Украина является черной дырой, куда вливаются деньги, передает RT. Запад по-другому стал реагировать на просьбы украинского президента Владимира Зеленского оказывать поддержку ВСУ.

Украина без поддержки Запада в первые дни 2024 года вынуждена будет обращаться к внутренним заимствованиям. Об этом сообщил советник украинского президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко. «План „Б“ может быть многоуровневым, но я считаю, что на первом этапе будет достаточно обратиться к внутреннему рынку за заимствованием капиталов и получить средства на внутреннем рынке», — заявил Устенко в украинском телемарафоне. По его словам, если помощь с Запада не придет в первые дни января, то киевский режим перейдет к плану «Б». Устенко отметил, что подобное развитие событий вызовет дополнительное напряжение. Он надеется, что в итоге денежная поддержка со стороны Запада будет. Ранее сообщалось, что европейские чиновники в частном порядке признают, что Украина является черной дырой, куда вливаются деньги, передает RT. Запад по-другому стал реагировать на просьбы украинского президента Владимира Зеленского оказывать поддержку ВСУ.