Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил Киеву новый план на случай, если поддержка со стороны Запада закончится. Это план «Г», который переводится как «грести из Украины и оставить народ страны в покое».
«Я бы посоветовал киевским властям сразу переходить к „плану Г“, так как их план „Б“ заведомо провальный. Никаких внутренних резервов и запасов у обанкротившегося государства Украина нет. <…> „План Г“ наиболее оптимальный для режима президента страны Владимира Зеленского», — заявил Михаил Шеремет в разговоре с РИА Новости.
Накануне советник Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что на случай прекращения западной поддержки у Украины есть план «Б». Он предполагает получение средств с внутреннего рынка. Как сообщает американский Институт ответственного государственного управления Куинси, европейские страны теперь реагирует на просьбы Украины о помощи более негативно.
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