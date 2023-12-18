Депутат ГД предложил Киеву план «Г» на случай прекращения поддержки от Запада

18 декабря 2023 в 13:01 Размер текста - 17 +

Михаил Шеремет уверен, что у Украины не осталось собственных финансовых средств Фото: Владимир Андреев © URA.RU Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил Киеву новый план на случай, если поддержка со стороны Запада закончится. Это план «Г», который переводится как «грести из Украины и оставить народ страны в покое». «Я бы посоветовал киевским властям сразу переходить к „плану Г“, так как их план „Б“ заведомо провальный. Никаких внутренних резервов и запасов у обанкротившегося государства Украина нет. <…> „План Г“ наиболее оптимальный для режима президента страны Владимира Зеленского», — заявил Михаил Шеремет в разговоре с РИА Новости. Накануне советник Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что на случай прекращения западной поддержки у Украины есть план «Б». Он предполагает получение средств с внутреннего рынка. Как сообщает американский Институт ответственного государственного управления Куинси, европейские страны теперь реагирует на просьбы Украины о помощи более негативно.

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил Киеву новый план на случай, если поддержка со стороны Запада закончится. Это план «Г», который переводится как «грести из Украины и оставить народ страны в покое». «Я бы посоветовал киевским властям сразу переходить к „плану Г“, так как их план „Б“ заведомо провальный. Никаких внутренних резервов и запасов у обанкротившегося государства Украина нет. <…> „План Г“ наиболее оптимальный для режима президента страны Владимира Зеленского», — заявил Михаил Шеремет в разговоре с РИА Новости. Накануне советник Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что на случай прекращения западной поддержки у Украины есть план «Б». Он предполагает получение средств с внутреннего рынка. Как сообщает американский Институт ответственного государственного управления Куинси, европейские страны теперь реагирует на просьбы Украины о помощи более негативно.