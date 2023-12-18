Депутат ГД предложил Киеву план «Г» на случай прекращения поддержки от Запада

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Клипарт Государственная Дума и Совет Федерации. Москва, госдума, государственная дума, депутат ГД, гд
Михаил Шеремет уверен, что у Украины не осталось собственных финансовых средств Фото:

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил Киеву новый план на случай, если поддержка со стороны Запада закончится. Это план «Г», который переводится как «грести из Украины и оставить народ страны в покое».

«Я бы посоветовал киевским властям сразу переходить к „плану Г“, так как их план „Б“ заведомо провальный. Никаких внутренних резервов и запасов у обанкротившегося государства Украина нет. <…> „План Г“ наиболее оптимальный для режима президента страны Владимира Зеленского», — заявил Михаил Шеремет в разговоре с РИА Новости.

Накануне советник Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что на случай прекращения западной поддержки у Украины есть план «Б». Он предполагает получение средств с внутреннего рынка. Как сообщает американский Институт ответственного государственного управления Куинси, европейские страны теперь реагирует на просьбы Украины о помощи более негативно.

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Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил Киеву новый план на случай, если поддержка со стороны Запада закончится. Это план «Г», который переводится как «грести из Украины и оставить народ страны в покое». «Я бы посоветовал киевским властям сразу переходить к „плану Г“, так как их план „Б“ заведомо провальный. Никаких внутренних резервов и запасов у обанкротившегося государства Украина нет. <…> „План Г“ наиболее оптимальный для режима президента страны Владимира Зеленского», — заявил Михаил Шеремет в разговоре с РИА Новости. Накануне советник Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что на случай прекращения западной поддержки у Украины есть план «Б». Он предполагает получение средств с внутреннего рынка. Как сообщает американский Институт ответственного государственного управления Куинси, европейские страны теперь реагирует на просьбы Украины о помощи более негативно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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