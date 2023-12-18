Якушев провел заседание общественного совета при «Единой России»

Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев провел заседание общественного совета партии «Единая Россия». Ключевым вопросом было развитие предпринимательства.
«В 2023 году была проделана большая работа, причем непосредственно предпринимательским сообществом. Предложения, которые поступают в рамках проекта „Предпринимательство“, строятся на инициативе самих предпринимателей», — цитирует Якушева пресс-служба полпредства.
В заседании общественного совета, помимо Якушева, участвовали первый зампред комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Альфия Когогина и президент общероссийской общественной организации «Опора России» Александр Калинин. Также на встрече присутствовал зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.
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