Якушев провел заседание общественного совета при «Единой России»

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Международный женский форум «Роль женщин в современном мире». Екатеринбург, якушев владимир
Встреча посвящалась предпринимателям Фото:

Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев провел заседание общественного совета партии «Единая Россия». Ключевым вопросом было развитие предпринимательства.

«В 2023 году была проделана большая работа, причем непосредственно предпринимательским сообществом. Предложения, которые поступают в рамках проекта „Предпринимательство“, строятся на инициативе самих предпринимателей», — цитирует Якушева пресс-служба полпредства.

В заседании общественного совета, помимо Якушева, участвовали первый зампред комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Альфия Когогина и президент общероссийской общественной организации «Опора России» Александр Калинин. Также на встрече присутствовал зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.

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Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев провел заседание общественного совета партии «Единая Россия». Ключевым вопросом было развитие предпринимательства. «В 2023 году была проделана большая работа, причем непосредственно предпринимательским сообществом. Предложения, которые поступают в рамках проекта „Предпринимательство“, строятся на инициативе самих предпринимателей», — цитирует Якушева пресс-служба полпредства. В заседании общественного совета, помимо Якушева, участвовали первый зампред комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Альфия Когогина и президент общероссийской общественной организации «Опора России» Александр Калинин. Также на встрече присутствовал зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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