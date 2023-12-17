В ЯНАО из-за погоды закрыли только что открытый зимник

В ЯНАО 18 декабря с 19 часов прекращается автомобильное движение по зимней автодороге Коротчаево — Красноселькуп временно закрывается из-за погодных условий, сообщает пресс-служба окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства.
«На Ямале синоптики прогнозируют неблагоприятные погодные условия — усиление ветра, метель, плохая видимость. Зимник Коротчаево-Красноселькуп закрывается 8 декабря с 19:00 для движения всех видов транспортных средств», — сообщает пресс-служба дептранса ЯНАО в официальном telegram-канале.
Водителей просят не выезжать на зимник после закрытия. По возможности, лучше вообще отложить поездки за город, призывают дорожники.
Движение по зимнику Коротчаево — Красноселькуп было открыто в полночь 18 декабря. Дорога рассчитана для проезда любых видов транспорта общей массой до 25 тонн.
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