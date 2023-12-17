17 декабря 2023

В ЯНАО из-за погоды закрыли только что открытый зимник

Открывшийся 18 декабря зимник Коротчаево — Красноселькуп закрылся из-за погоды
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. ЯНАО , зима, трасса, зимник
В ЯНАО 18 декабря закрыли зимник Коротчаево — Красноселькуп Фото:

В ЯНАО 18 декабря с 19 часов прекращается автомобильное движение по зимней автодороге Коротчаево — Красноселькуп временно закрывается из-за погодных условий, сообщает пресс-служба окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства.

«На Ямале синоптики прогнозируют неблагоприятные погодные условия — усиление ветра, метель, плохая видимость. Зимник Коротчаево-Красноселькуп закрывается 8 декабря с 19:00 для движения всех видов транспортных средств», — сообщает пресс-служба дептранса ЯНАО в официальном telegram-канале.

Водителей просят не выезжать на зимник после закрытия. По возможности, лучше вообще отложить поездки за город, призывают дорожники.

Движение по зимнику Коротчаево — Красноселькуп было открыто в полночь 18 декабря. Дорога рассчитана для проезда любых видов транспорта общей массой до 25 тонн.

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В ЯНАО 18 декабря с 19 часов прекращается автомобильное движение по зимней автодороге Коротчаево — Красноселькуп временно закрывается из-за погодных условий, сообщает пресс-служба окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства. «На Ямале синоптики прогнозируют неблагоприятные погодные условия — усиление ветра, метель, плохая видимость. Зимник Коротчаево-Красноселькуп закрывается 8 декабря с 19:00 для движения всех видов транспортных средств», — сообщает пресс-служба дептранса ЯНАО в официальном telegram-канале. Водителей просят не выезжать на зимник после закрытия. По возможности, лучше вообще отложить поездки за город, призывают дорожники. Движение по зимнику Коротчаево — Красноселькуп было открыто в полночь 18 декабря. Дорога рассчитана для проезда любых видов транспорта общей массой до 25 тонн.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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