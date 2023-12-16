16 декабря 2023
15 декабря 2023

В ЯНАО откроют зимник для транспорта массой до 25 тонн

© Служба новостей «URA.RU»
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Деревня Ярки, зимник. Ханты-Мансийский район, трактор, автозимник
Зимник Коротчаево — Красноселькуп откроют в ночь с 18 на 19 декабря Фото:

В ЯНАО, в ночь с 18 на 19 декабря, откроют зимнюю дорогу на участке Коротчаево — Красноселькуп. Об этом сообщили в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

«С 00.00 часов 18 декабря открывается движение по зимнику Коротчаево — Красноселькуп. Проезд доступен для всех видов ТС общей массой до 25 тонн», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Ранее URA.RU сообщало, что зимнюю дорогу открыли на участке Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги. Переправа для автомобилей через Обь между Салехардом и Лабытнанги была открыта 1 декабря.

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В ЯНАО, в ночь с 18 на 19 декабря, откроют зимнюю дорогу на участке Коротчаево — Красноселькуп. Об этом сообщили в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства. «С 00.00 часов 18 декабря открывается движение по зимнику Коротчаево — Красноселькуп. Проезд доступен для всех видов ТС общей массой до 25 тонн», — сообщили в telegram-канале ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что зимнюю дорогу открыли на участке Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги. Переправа для автомобилей через Обь между Салехардом и Лабытнанги была открыта 1 декабря.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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