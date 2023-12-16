В ЯНАО откроют зимник для транспорта массой до 25 тонн

Зимник Коротчаево — Красноселькуп откроют в ночь с 18 на 19 декабря
В ЯНАО, в ночь с 18 на 19 декабря, откроют зимнюю дорогу на участке Коротчаево — Красноселькуп. Об этом сообщили в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
«С 00.00 часов 18 декабря открывается движение по зимнику Коротчаево — Красноселькуп. Проезд доступен для всех видов ТС общей массой до 25 тонн», — сообщили в telegram-канале ведомства.
Ранее URA.RU сообщало, что зимнюю дорогу открыли на участке Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги. Переправа для автомобилей через Обь между Салехардом и Лабытнанги была открыта 1 декабря.
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