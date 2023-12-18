Курганские власти отметят заслуги местных спортсменов

В Курганской области вводят звание «Заслуженного работника физической культуры и спорта». Информация об этом появилась в telegram-канале правительства.
«По инициативе губернатора Курганской области Вадима Шумкова в регионе впервые учредят звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта Курганской области», — рассказали своим подписчикам в пресс-службе. Таким курганцам будут давать звание, удостоверение и премию.
Звание за заслуги смогут получить спортсмены и тренеры, которые внесли вклад в пропаганду спорта и здорового образа жизни. «Порядок и условия присвоения звания будут предусмотрены положением о звании, <…> которое будет разработано в ближайшее время», — сообщили в правительстве.
Ранее URA.RU сообщало, что курганская пенсионерка обратилась на прямую линию к президенту Владимиру Путину из-за стоимости спортивных секций. Женщина пожаловалась на неподъемные цены за спортивные услуги для детей.
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