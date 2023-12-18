Курганские власти отметят заслуги местных спортсменов

18 декабря 2023 в 18:58 Размер текста - 17 +

В Курганской области появятся заслуженные спортсмены Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области вводят звание «Заслуженного работника физической культуры и спорта». Информация об этом появилась в telegram-канале правительства. «По инициативе губернатора Курганской области Вадима Шумкова в регионе впервые учредят звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта Курганской области», — рассказали своим подписчикам в пресс-службе. Таким курганцам будут давать звание, удостоверение и премию. Звание за заслуги смогут получить спортсмены и тренеры, которые внесли вклад в пропаганду спорта и здорового образа жизни. «Порядок и условия присвоения звания будут предусмотрены положением о звании, <…> которое будет разработано в ближайшее время», — сообщили в правительстве. Ранее URA.RU сообщало, что курганская пенсионерка обратилась на прямую линию к президенту Владимиру Путину из-за стоимости спортивных секций. Женщина пожаловалась на неподъемные цены за спортивные услуги для детей.

В Курганской области вводят звание «Заслуженного работника физической культуры и спорта». Информация об этом появилась в telegram-канале правительства. «По инициативе губернатора Курганской области Вадима Шумкова в регионе впервые учредят звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта Курганской области», — рассказали своим подписчикам в пресс-службе. Таким курганцам будут давать звание, удостоверение и премию. Звание за заслуги смогут получить спортсмены и тренеры, которые внесли вклад в пропаганду спорта и здорового образа жизни. «Порядок и условия присвоения звания будут предусмотрены положением о звании, <…> которое будет разработано в ближайшее время», — сообщили в правительстве. Ранее URA.RU сообщало, что курганская пенсионерка обратилась на прямую линию к президенту Владимиру Путину из-за стоимости спортивных секций. Женщина пожаловалась на неподъемные цены за спортивные услуги для детей.