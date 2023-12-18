Курганские власти отметят заслуги местных спортсменов

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Соревнования по летнему биатлону в Шадринске. Курган, гто, спорт, триколор, флаг россии, стадион торпедо
В Курганской области появятся заслуженные спортсмены Фото:

В Курганской области вводят звание «Заслуженного работника физической культуры и спорта». Информация об этом появилась в telegram-канале правительства.

«По инициативе губернатора Курганской области Вадима Шумкова в регионе впервые учредят звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта Курганской области», — рассказали своим подписчикам в пресс-службе. Таким курганцам будут давать звание, удостоверение и премию.

Звание за заслуги смогут получить спортсмены и тренеры, которые внесли вклад в пропаганду спорта и здорового образа жизни. «Порядок и условия присвоения звания будут предусмотрены положением о звании, <…> которое будет разработано в ближайшее время», — сообщили в правительстве.

Ранее URA.RU сообщало, что курганская пенсионерка обратилась на прямую линию к президенту Владимиру Путину из-за стоимости спортивных секций. Женщина пожаловалась на неподъемные цены за спортивные услуги для детей.

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В Курганской области вводят звание «Заслуженного работника физической культуры и спорта». Информация об этом появилась в telegram-канале правительства. «По инициативе губернатора Курганской области Вадима Шумкова в регионе впервые учредят звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта Курганской области», — рассказали своим подписчикам в пресс-службе. Таким курганцам будут давать звание, удостоверение и премию. Звание за заслуги смогут получить спортсмены и тренеры, которые внесли вклад в пропаганду спорта и здорового образа жизни. «Порядок и условия присвоения звания будут предусмотрены положением о звании, <…> которое будет разработано в ближайшее время», — сообщили в правительстве. Ранее URA.RU сообщало, что курганская пенсионерка обратилась на прямую линию к президенту Владимиру Путину из-за стоимости спортивных секций. Женщина пожаловалась на неподъемные цены за спортивные услуги для детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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