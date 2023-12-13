13 декабря 2023

Курганская пенсионерка обратилась к Путину из-за цен на спортивную секцию

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, зарплата, купюра, банкнота, деньги, наличные, пять тысяч, зп
Жительница Курганской области пожаловалась на стоимость спортивной секции для внука Фото:

Пенсионерка из Курганской области обратилась на прямую линию к президенту РФ Владимиру Путину из-за цен на спортивную секцию. По словам бабушки, сумма в 3-4 тысячи рублей является неподъемной для ее семьи, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Например, на прямую линию обратилась бабушка из Курганской области. Она написала, что сумма в 3-4 тысячи на спортивную секцию для внука неподъемна для ее семьи», — рассказал Песков «Известиям».

Также пресс-секретарь рассказал о том, что есть срез вопросов от россиян, которые «кочуют из года в год», среди которых социальная поддержка, качество дорог в малых населенных пунктах и другие. В 2023 году основными темами, волнующими людей, являются ЖКХ, медицина, образование, социальные пособия и выплаты, экология.

Прямая линия с президентом пройдет 14 декабря в 12:00 по московскому времени. В этом году состоится юбилейный 20-й прямой эфир, во время которого россияне получат ответы на интересующие их вопросы.

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Пенсионерка из Курганской области обратилась на прямую линию к президенту РФ Владимиру Путину из-за цен на спортивную секцию. По словам бабушки, сумма в 3-4 тысячи рублей является неподъемной для ее семьи, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Например, на прямую линию обратилась бабушка из Курганской области. Она написала, что сумма в 3-4 тысячи на спортивную секцию для внука неподъемна для ее семьи», — рассказал Песков «Известиям». Также пресс-секретарь рассказал о том, что есть срез вопросов от россиян, которые «кочуют из года в год», среди которых социальная поддержка, качество дорог в малых населенных пунктах и другие. В 2023 году основными темами, волнующими людей, являются ЖКХ, медицина, образование, социальные пособия и выплаты, экология. Прямая линия с президентом пройдет 14 декабря в 12:00 по московскому времени. В этом году состоится юбилейный 20-й прямой эфир, во время которого россияне получат ответы на интересующие их вопросы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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