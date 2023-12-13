Курганская пенсионерка обратилась к Путину из-за цен на спортивную секцию

14 декабря 2023 в 06:40 Размер текста - 17 +

Жительница Курганской области пожаловалась на стоимость спортивной секции для внука Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пенсионерка из Курганской области обратилась на прямую линию к президенту РФ Владимиру Путину из-за цен на спортивную секцию. По словам бабушки, сумма в 3-4 тысячи рублей является неподъемной для ее семьи, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Например, на прямую линию обратилась бабушка из Курганской области. Она написала, что сумма в 3-4 тысячи на спортивную секцию для внука неподъемна для ее семьи», — рассказал Песков «Известиям». Также пресс-секретарь рассказал о том, что есть срез вопросов от россиян, которые «кочуют из года в год», среди которых социальная поддержка, качество дорог в малых населенных пунктах и другие. В 2023 году основными темами, волнующими людей, являются ЖКХ, медицина, образование, социальные пособия и выплаты, экология. Прямая линия с президентом пройдет 14 декабря в 12:00 по московскому времени. В этом году состоится юбилейный 20-й прямой эфир, во время которого россияне получат ответы на интересующие их вопросы.

Пенсионерка из Курганской области обратилась на прямую линию к президенту РФ Владимиру Путину из-за цен на спортивную секцию. По словам бабушки, сумма в 3-4 тысячи рублей является неподъемной для ее семьи, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Например, на прямую линию обратилась бабушка из Курганской области. Она написала, что сумма в 3-4 тысячи на спортивную секцию для внука неподъемна для ее семьи», — рассказал Песков «Известиям». Также пресс-секретарь рассказал о том, что есть срез вопросов от россиян, которые «кочуют из года в год», среди которых социальная поддержка, качество дорог в малых населенных пунктах и другие. В 2023 году основными темами, волнующими людей, являются ЖКХ, медицина, образование, социальные пособия и выплаты, экология. Прямая линия с президентом пройдет 14 декабря в 12:00 по московскому времени. В этом году состоится юбилейный 20-й прямой эфир, во время которого россияне получат ответы на интересующие их вопросы.