Автор «Слова пацана» напишет книгу о женских криминальных бандах

18 декабря 2023 в 23:53 Размер текста - 17 +

Роберт Гараев напишет книгу о женских бандах Фото: Размик Закарян © URA.RU Автор «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970—2010-х» Роберт Гараев планирует написать новую книгу о женских бандах. Об этом сообщил Forbes. «Первая книга Гараева рассказывала о „казанском феномене“ — молодежных группировках в Татарстане 1980—1990-х годов. Теперь же автор планирует написать для Individuum книгу о „бабских конторах“ — криминальных группировках, состоящих из девушек», — передает издание. По его словам, участницы таких группировок стали активнее рассказывать о «конторах», в которых они состояли, на фоне успеха сериала «Слово пацана». После выхода на экраны и нашумевшего сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+), печатная книга писателя Гараева стала дефицитом в отечественных книжных магазинах и на электронных площадках, передает «Царьград». Книга должна была быть выпущена дополнительным тиражом. В издательстве Individuum, владеющем правами на издание произведения, из-за высокого спроса планировали печатать дополнительно 16 тысяч книг, передает «Национальная служба новостей».

Автор «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970—2010-х» Роберт Гараев планирует написать новую книгу о женских бандах. Об этом сообщил Forbes. «Первая книга Гараева рассказывала о „казанском феномене“ — молодежных группировках в Татарстане 1980—1990-х годов. Теперь же автор планирует написать для Individuum книгу о „бабских конторах“ — криминальных группировках, состоящих из девушек», — передает издание. По его словам, участницы таких группировок стали активнее рассказывать о «конторах», в которых они состояли, на фоне успеха сериала «Слово пацана». После выхода на экраны и нашумевшего сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+), печатная книга писателя Гараева стала дефицитом в отечественных книжных магазинах и на электронных площадках, передает «Царьград». Книга должна была быть выпущена дополнительным тиражом. В издательстве Individuum, владеющем правами на издание произведения, из-за высокого спроса планировали печатать дополнительно 16 тысяч книг, передает «Национальная служба новостей».