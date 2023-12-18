18 декабря 2023

Автор «Слова пацана» напишет книгу о женских криминальных бандах

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Презентация книги Марины Голубицкой "Два писателя, или Ключи от чердака" в книжном магазине Пиотровский, чтение, книга
Роберт Гараев напишет книгу о женских бандах Фото:

Автор «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970—2010-х» Роберт Гараев планирует написать новую книгу о женских бандах. Об этом сообщил Forbes.

«Первая книга Гараева рассказывала о „казанском феномене“ — молодежных группировках в Татарстане 1980—1990-х годов. Теперь же автор планирует написать для Individuum книгу о „бабских конторах“ — криминальных группировках, состоящих из девушек», — передает издание. По его словам, участницы таких группировок стали активнее рассказывать о «конторах», в которых они состояли, на фоне успеха сериала «Слово пацана».

После выхода на экраны и нашумевшего сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+), печатная книга писателя Гараева стала дефицитом в отечественных книжных магазинах и на электронных площадках, передает «Царьград». Книга должна была быть выпущена дополнительным тиражом. В издательстве Individuum, владеющем правами на издание произведения, из-за высокого спроса планировали печатать дополнительно 16 тысяч книг, передает «Национальная служба новостей».

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Автор «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970—2010-х» Роберт Гараев планирует написать новую книгу о женских бандах. Об этом сообщил Forbes. «Первая книга Гараева рассказывала о „казанском феномене“ — молодежных группировках в Татарстане 1980—1990-х годов. Теперь же автор планирует написать для Individuum книгу о „бабских конторах“ — криминальных группировках, состоящих из девушек», — передает издание. По его словам, участницы таких группировок стали активнее рассказывать о «конторах», в которых они состояли, на фоне успеха сериала «Слово пацана». После выхода на экраны и нашумевшего сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+), печатная книга писателя Гараева стала дефицитом в отечественных книжных магазинах и на электронных площадках, передает «Царьград». Книга должна была быть выпущена дополнительным тиражом. В издательстве Individuum, владеющем правами на издание произведения, из-за высокого спроса планировали печатать дополнительно 16 тысяч книг, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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