В Кургане заместитель Шумкова проверил цены в аптеках

Власти Курганской области организовали мониторинг цен в аптеках Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кургане замгубернатора по экономической политике Сергей Гаврин проверил цены на востребованные жителями лекарства от ОРВИ и гриппа, а также на обезболивающие и сердечные препараты. Об этом говорится в группе «Правительство Курганской области» в соцсети «ВКонтакте».

«В Кургане Гаврин с представителями профильных ведомств проверил цены в аптеках крупных сетей — „Курганфармация“, „Апрель“ и „Живика“. Мониторинг показал, что в наличии имеются препараты „Умифеновир“, „Парацетамол“, „Амброксол“, капли „Ксилометазолин“, сердечный препарат „Бисопролол“. Розничные цены на лекарства не превышают предельно допустимые», — указано в посте.

По данным мониторинга выяснилось, что в аптеках Кургана розничная цена на «Амброксол» составила от 35 до 38 рублей. При этом, предельная цена на это лекарство установлена в размере 40 рублей 36 копеек.

В октябре 2023 года сотрудники полиции проверили аптеки в Кургане. В результате полицейские изъяли более 2400 единиц лекарств и биологически активных добавок (БАД), которые продавались с нарушениями.