18 декабря 2023

В Кургане заместитель Шумкова проверил цены в аптеках

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил Челябинскую областную больницу. Челябинск, аптека, лекарства, болезнь, медикаменты, отривин
Власти Курганской области организовали мониторинг цен в аптеках Фото:

В Кургане замгубернатора по экономической политике Сергей Гаврин проверил цены на востребованные жителями лекарства от ОРВИ и гриппа, а также на обезболивающие и сердечные препараты. Об этом говорится в группе «Правительство Курганской области» в соцсети «ВКонтакте».

«В Кургане Гаврин с представителями профильных ведомств проверил цены в аптеках крупных сетей — „Курганфармация“, „Апрель“ и „Живика“. Мониторинг показал, что в наличии имеются препараты „Умифеновир“, „Парацетамол“, „Амброксол“, капли „Ксилометазолин“, сердечный препарат „Бисопролол“. Розничные цены на лекарства не превышают предельно допустимые», — указано в посте.

По данным мониторинга выяснилось, что в аптеках Кургана розничная цена на «Амброксол» составила от 35 до 38 рублей. При этом, предельная цена на это лекарство установлена в размере 40 рублей 36 копеек.

В октябре 2023 года сотрудники полиции проверили аптеки в Кургане. В результате полицейские изъяли более 2400 единиц лекарств и биологически активных добавок (БАД), которые продавались с нарушениями.

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В Кургане замгубернатора по экономической политике Сергей Гаврин проверил цены на востребованные жителями лекарства от ОРВИ и гриппа, а также на обезболивающие и сердечные препараты. Об этом говорится в группе «Правительство Курганской области» в соцсети «ВКонтакте». «В Кургане Гаврин с представителями профильных ведомств проверил цены в аптеках крупных сетей — „Курганфармация“, „Апрель“ и „Живика“. Мониторинг показал, что в наличии имеются препараты „Умифеновир“, „Парацетамол“, „Амброксол“, капли „Ксилометазолин“, сердечный препарат „Бисопролол“. Розничные цены на лекарства не превышают предельно допустимые», — указано в посте. По данным мониторинга выяснилось, что в аптеках Кургана розничная цена на «Амброксол» составила от 35 до 38 рублей. При этом, предельная цена на это лекарство установлена в размере 40 рублей 36 копеек. В октябре 2023 года сотрудники полиции проверили аптеки в Кургане. В результате полицейские изъяли более 2400 единиц лекарств и биологически активных добавок (БАД), которые продавались с нарушениями.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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