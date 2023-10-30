В курганских аптеках незаконно продавали тысячи лекарств

31 октября 2023 в 10:29 Размер текста - 17 +

Полиция нашла 38 сайтов, где незаконно продают медицинские товары (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане в ходе проверок незаконной продажи лекарств, оборудования, биологически активных добавок (БАД) из аптек сотрудниками полиции было изъято более 2400 единиц товаров разных наименований и форм. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области на сайте ведомства. Проверки прошли в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Пангея». «Из незаконного оборота изъято более 2400 единиц лекарственных средств, медицинских изделий, оборудования и биологически активных добавок различных форм и наименований», — сообщается на сайте. Также уточняется, что всего было проведено 309 проверок. Как сообщает УМВД, мероприятие «Пангея» направленно на профилактику преступлений в сфере фармацевтической деятельности. Ведомство отмечает, что было выявлено более 40 правонарушений, связанных с обращением с лекарствами, сроками временного хранения специальных товаров. Еще нарушались правила в сфере обращения медицинских изделий, порядок уведомления о начале осуществления предпринимательской деятельности. Кроме того, полицейские выявили 38 сайтов, которые незаконно реализуют лекарства и медицинские изделия в Интернете. По данным ведомства, в управление Роскомнадзора по Курганской области направлены заявки о блокировке данных сайтов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане в ходе проверок незаконной продажи лекарств, оборудования, биологически активных добавок (БАД) из аптек сотрудниками полиции было изъято более 2400 единиц товаров разных наименований и форм. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области на сайте ведомства. Проверки прошли в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Пангея». «Из незаконного оборота изъято более 2400 единиц лекарственных средств, медицинских изделий, оборудования и биологически активных добавок различных форм и наименований», — сообщается на сайте. Также уточняется, что всего было проведено 309 проверок. Как сообщает УМВД, мероприятие «Пангея» направленно на профилактику преступлений в сфере фармацевтической деятельности. Ведомство отмечает, что было выявлено более 40 правонарушений, связанных с обращением с лекарствами, сроками временного хранения специальных товаров. Еще нарушались правила в сфере обращения медицинских изделий, порядок уведомления о начале осуществления предпринимательской деятельности. Кроме того, полицейские выявили 38 сайтов, которые незаконно реализуют лекарства и медицинские изделия в Интернете. По данным ведомства, в управление Роскомнадзора по Курганской области направлены заявки о блокировке данных сайтов.