30 октября 2023

В курганских аптеках незаконно продавали тысячи лекарств

© Служба новостей «URA.RU»
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Далматовский район. Курган , аптека
Полиция нашла 38 сайтов, где незаконно продают медицинские товары (архивное фото) Фото:

В Кургане в ходе проверок незаконной продажи лекарств, оборудования, биологически активных добавок (БАД) из аптек сотрудниками полиции было изъято более 2400 единиц товаров разных наименований и форм. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области на сайте ведомства. Проверки прошли в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Пангея».

«Из незаконного оборота изъято более 2400 единиц лекарственных средств, медицинских изделий, оборудования и биологически активных добавок различных форм и наименований», — сообщается на сайте. Также уточняется, что всего было проведено 309 проверок.

Как сообщает УМВД, мероприятие «Пангея» направленно на профилактику преступлений в сфере фармацевтической деятельности. Ведомство отмечает, что было выявлено более 40 правонарушений, связанных с обращением с лекарствами, сроками временного хранения специальных товаров. Еще нарушались правила в сфере обращения медицинских изделий, порядок уведомления о начале осуществления предпринимательской деятельности. Кроме того, полицейские выявили 38 сайтов, которые незаконно реализуют лекарства и медицинские изделия в Интернете. По данным ведомства, в управление Роскомнадзора по Курганской области направлены заявки о блокировке данных сайтов.

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В Кургане в ходе проверок незаконной продажи лекарств, оборудования, биологически активных добавок (БАД) из аптек сотрудниками полиции было изъято более 2400 единиц товаров разных наименований и форм. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области на сайте ведомства. Проверки прошли в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Пангея». «Из незаконного оборота изъято более 2400 единиц лекарственных средств, медицинских изделий, оборудования и биологически активных добавок различных форм и наименований», — сообщается на сайте. Также уточняется, что всего было проведено 309 проверок. Как сообщает УМВД, мероприятие «Пангея» направленно на профилактику преступлений в сфере фармацевтической деятельности. Ведомство отмечает, что было выявлено более 40 правонарушений, связанных с обращением с лекарствами, сроками временного хранения специальных товаров. Еще нарушались правила в сфере обращения медицинских изделий, порядок уведомления о начале осуществления предпринимательской деятельности. Кроме того, полицейские выявили 38 сайтов, которые незаконно реализуют лекарства и медицинские изделия в Интернете. По данным ведомства, в управление Роскомнадзора по Курганской области направлены заявки о блокировке данных сайтов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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