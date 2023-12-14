14 декабря 2023

Япония ввела санкции на экспорт против УзГА

© Служба новостей «URA.RU»
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Флаги иностранных государств. Челябинск, япония, флаг, флаг японии
Также под санкции Японии попали еще несколько предприятий Фото:

Япония вводит запрет на экспорт против Уральского завода гражданской авиации (УзГА). Об этом сообщает министерство экономики страны.

«Токио вводит экспортные ограничения против Уральского завода гражданской авиации», — говорится в документе на сайте японского ведомства. Также под ограничения попали ЦНИИ «Буревестник», «Электроприбор» и Восточная верфь.

Уральский завод гражданской авиации считается крупнейшим авиастроительным и авиаремонтным предприятием на Среднем Урале, а также одним из лидеров отрасли в РФ. Предприятие разрабатывает летательные аппараты, авиадвигателей, производственные площадки по выпуску и испытанию воздушных судов.

Ранее URA.RU писало, что под санкции США попали концерн «Уралвагонзавод» и его гендиректор Александра Потапова. Предприятие является поставщиком техники для Минобороны РФ. Оно выпускает танки в том числе Т-72Б3М, «Прорыв» и «Армата».

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Япония вводит запрет на экспорт против Уральского завода гражданской авиации (УзГА). Об этом сообщает министерство экономики страны. «Токио вводит экспортные ограничения против Уральского завода гражданской авиации», — говорится в документе на сайте японского ведомства. Также под ограничения попали ЦНИИ «Буревестник», «Электроприбор» и Восточная верфь. Уральский завод гражданской авиации считается крупнейшим авиастроительным и авиаремонтным предприятием на Среднем Урале, а также одним из лидеров отрасли в РФ. Предприятие разрабатывает летательные аппараты, авиадвигателей, производственные площадки по выпуску и испытанию воздушных судов. Ранее URA.RU писало, что под санкции США попали концерн «Уралвагонзавод» и его гендиректор Александра Потапова. Предприятие является поставщиком техники для Минобороны РФ. Оно выпускает танки в том числе Т-72Б3М, «Прорыв» и «Армата».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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