Япония ввела санкции на экспорт против УзГА

Япония вводит запрет на экспорт против Уральского завода гражданской авиации (УзГА). Об этом сообщает министерство экономики страны.
«Токио вводит экспортные ограничения против Уральского завода гражданской авиации», — говорится в документе на сайте японского ведомства. Также под ограничения попали ЦНИИ «Буревестник», «Электроприбор» и Восточная верфь.
Уральский завод гражданской авиации считается крупнейшим авиастроительным и авиаремонтным предприятием на Среднем Урале, а также одним из лидеров отрасли в РФ. Предприятие разрабатывает летательные аппараты, авиадвигателей, производственные площадки по выпуску и испытанию воздушных судов.
Ранее URA.RU писало, что под санкции США попали концерн «Уралвагонзавод» и его гендиректор Александра Потапова. Предприятие является поставщиком техники для Минобороны РФ. Оно выпускает танки в том числе Т-72Б3М, «Прорыв» и «Армата».
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