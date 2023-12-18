18 декабря 2023

В Москве арестовали рэпера, заявившего о желании избить беременную русскую

© Служба новостей «URA.RU»
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Беременность, клипарт. Екатеринбург, демография, беременная женщина, беременность
Закиров хотел избить беременную женщину Фото:

В Москве арестовали рэпера Ислама Закирова после того, как он заявил о желании избить беременную русскую женщину. Об этом сообщили в Замоскворецком суде.

«Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Закирову И. Б.» — передает информацию суда ТАСС. Его обвиняют по статье о действиях, направленных на возбуждение ненависти по признакам национальности.

Рэпер Закиров читал в своих песнях о ненависти к беременным российским женщинам. В итоге сотрудники полиции задержали его в Москве.

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В Москве арестовали рэпера Ислама Закирова после того, как он заявил о желании избить беременную русскую женщину. Об этом сообщили в Замоскворецком суде. «Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Закирову И. Б.» — передает информацию суда ТАСС. Его обвиняют по статье о действиях, направленных на возбуждение ненависти по признакам национальности. Рэпер Закиров читал в своих песнях о ненависти к беременным российским женщинам. В итоге сотрудники полиции задержали его в Москве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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