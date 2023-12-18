В Москве арестовали рэпера, заявившего о желании избить беременную русскую

Закиров хотел избить беременную женщину
В Москве арестовали рэпера Ислама Закирова после того, как он заявил о желании избить беременную русскую женщину. Об этом сообщили в Замоскворецком суде.
«Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Закирову И. Б.» — передает информацию суда ТАСС. Его обвиняют по статье о действиях, направленных на возбуждение ненависти по признакам национальности.
Рэпер Закиров читал в своих песнях о ненависти к беременным российским женщинам. В итоге сотрудники полиции задержали его в Москве.
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