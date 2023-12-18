Происшествия В Москве арестовали рэпера, заявившего о желании избить беременную русскую 19 декабря 2023 в 01:48 Размер текста - 17 + Закиров хотел избить беременную женщину Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Москве арестовали рэпера Ислама Закирова после того, как он заявил о желании избить беременную русскую женщину. Об этом сообщили в Замоскворецком суде. «Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Закирову И. Б.» — передает информацию суда ТАСС. Его обвиняют по статье о действиях, направленных на возбуждение ненависти по признакам национальности. Рэпер Закиров читал в своих песнях о ненависти к беременным российским женщинам. В итоге сотрудники полиции задержали его в Москве. В Москве арестовали рэпера Ислама Закирова после того, как он заявил о желании избить беременную русскую женщину. Об этом сообщили в Замоскворецком суде. «Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Закирову И. Б.» — передает информацию суда ТАСС. Его обвиняют по статье о действиях, направленных на возбуждение ненависти по признакам национальности. Рэпер Закиров читал в своих песнях о ненависти к беременным российским женщинам. В итоге сотрудники полиции задержали его в Москве. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям