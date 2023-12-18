В Курганской области заработали два новых пункта весового контроля

Первые три месяца пункты будут работать в тестовом режиме Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области запустили два новых автоматических пункта весогабаритного контроля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе филиала ПАО «Ростелеком» в Тюменской и Курганской областях.

«Два новых пункта автоматического весогабаритного контроля транспортных средств (АПВГК) начали работу в тестовом режиме на зауральских трассах. Специалисты компании „Ростелеком“ построили посты на 128-м километре дороги Курган — Звериноголовское и на 75-м километре трассы Шадринск — Миасское», — рассказали в организации.

Специалисты компании установили п-образные опоры, дорожные датчики, лазерные детекторы, камеры фото- и видеофиксации и информационные табло. По словам директора областного департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Ирины Саблуковой, первые три месяца пункты будут работать в тестовом режиме. Информацию о нарушениях будут передавать в «Курганавтодор».

Ранее в области было установлено три пункта АПВГК. Прокурору Андрею Назарову пришлось разбираться в конфликте перевозчиков и местного отделения Ространснадзора. Предприниматели считают, что им необоснованно выписывали штрафы, так как пункт, расположенный на дороге Шадринск — Ялуторовск, был неисправен. В Ространснадзоре на это ответили, что законность штрафов подтвердили суды. В «Курганавтодоре» подтвердили, что этот участок не работал.