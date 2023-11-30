Курганскому прокурору Назарову придется разбираться с конфликтом по перегрузам

Курганский прокурор Назаров получил жалобы на штрафы от грузоперевозчиков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганского прокурора Андрея Назарова втянули в конфликт перевозчиков и местного отделения Ространснадзора. Бизнесмены жалуются прокурору на необоснованность штрафов из-за неисправного АПВГК. В Ространснадзоре заверили, что законность штрафов подтвердили суды, а за работу комплексов отвечают чиновники из «Курганавтодора». Об этом URA.RU сообщили источники из транспортной сферы.

«Прокурору Андрею Назарову придется разобраться в непростой ситуации с перегрузами. Нужно соблюсти права бизнесменов и при этом не оставить нарушителям шансов на разрушение курганских дорог», — говорят источники. В прокуратуре перевозчики заявили об огромных штрафах, которые были выписаны якобы неисправным комплексом.

В прокуратуре редакции подтвердили факты обращения бизнесменов. По всем случаям ведомство проведет проверки. Вероятно они коснутся и сотрудников областной организации «Курганавтодор», которая отвечает за содержание и работу комплексов фиксации нарушений при перевозке грузов.

Перевозчики, заручившиеся поддержкой бизнес-омбудсмена Алексея Чуева, рассказали, что неверные данные о нарушениях поступили с комплекса в Шатровском округе. В Ространснадзоре по данному вопросу предложили обратиться за комментариями в «Курганавтодор».

В ответ на запрос курганские чиновники подтвердили, что «автоматический пункт весогабаритного контроля (далее — АПВГК), расположенный на км 86+700 автомобильной дороги регионального значения Шадринск — Ялуторовск, выведен из эксплуатации по причине дефекта, допущенного при установке подрядной организацией». Подрядчику направлена претензия к устранению недочета по гарантии. На этом направлении работают передвижные пункты Ространснадзора.

С этой ситуацией придется разбираться прокуратуре. Дело может продолжиться многочисленными судами. Пока все суды в области встают на сторону дорожного ведомства и подтверждают обоснованность штрафов.

Ранее URA.RU сообщало, что курганскому прокурору пришлось разбираться с неработающими комплексами АПВГК. Конструкции были сданы подрядчиками, но их долго не могли запустить в рабочем режиме.