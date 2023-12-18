18 декабря 2023

Федерация бокса не согласовывала турнир в Первоуральске, где умер подросток

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Центр развития детей и молодежи. Первоуральск, спортивный зал, боксерская груша, црдм
Мальчик умер 17 декабря прямо на ринге Фото:
новость из сюжета
Школьник умер на соревнованиях по боксу в Первоуральске

Свердловская областная федерация бокса не согласовывала с Международной ассоциацией бокса (IBA) соревнования, на которых погиб 14-летний мальчик из Первоуральска. Об этом сообщил президент ассоциации Умар Кремлев.

«Четырнадцатилетний ребенок умер в машине скорой помощи на не санкционируемом турнире (осуществляемый без разрешения, не имея аккредитации) в Свердловской области. Мы окажем всестороннюю помощь и поддержку семье мальчика, а также все причастные понесут свою ответственность», — написал Кремлев в своем telegram-канале.

Он уточнил, что IBA будет помогать в расследовании и разбираться в произошедшей трагедии, а семье погибшего мальчика окажут помощь. «В связи с этим напоминаю и настаиваю на том, чтобы спортсмены не участвовали в таких мероприятиях, устраиваемых левыми организациями с целью личной выгоды, которые не соответствуют и не имеют государственной аккредитации на проведение подобных мероприятий», — подчеркнул глава ассоциации бокса.

Школьник умер 17 декабря на первенстве по боксу. Парень пропустил несколько ударов от соперника и потерял сознание. Медики скорой помощи доставили его в больницу, однако спасти жизнь не удалось. Возбуждено уголовное дело. Мальчика похоронят 21 декабря в Первоуральске. Более подробно о происшествии — в сюжете URA.RU.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Свердловская областная федерация бокса не согласовывала с Международной ассоциацией бокса (IBA) соревнования, на которых погиб 14-летний мальчик из Первоуральска. Об этом сообщил президент ассоциации Умар Кремлев. «Четырнадцатилетний ребенок умер в машине скорой помощи на не санкционируемом турнире (осуществляемый без разрешения, не имея аккредитации) в Свердловской области. Мы окажем всестороннюю помощь и поддержку семье мальчика, а также все причастные понесут свою ответственность», — написал Кремлев в своем telegram-канале. Он уточнил, что IBA будет помогать в расследовании и разбираться в произошедшей трагедии, а семье погибшего мальчика окажут помощь. «В связи с этим напоминаю и настаиваю на том, чтобы спортсмены не участвовали в таких мероприятиях, устраиваемых левыми организациями с целью личной выгоды, которые не соответствуют и не имеют государственной аккредитации на проведение подобных мероприятий», — подчеркнул глава ассоциации бокса. Школьник умер 17 декабря на первенстве по боксу. Парень пропустил несколько ударов от соперника и потерял сознание. Медики скорой помощи доставили его в больницу, однако спасти жизнь не удалось. Возбуждено уголовное дело. Мальчика похоронят 21 декабря в Первоуральске. Более подробно о происшествии — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...