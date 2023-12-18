Федерация бокса не согласовывала турнир в Первоуральске, где умер подросток

19 декабря 2023 в 10:15 Размер текста - 17 +

Мальчик умер 17 декабря прямо на ринге Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Школьник умер на соревнованиях по боксу в Первоуральске Свердловская областная федерация бокса не согласовывала с Международной ассоциацией бокса (IBA) соревнования, на которых погиб 14-летний мальчик из Первоуральска. Об этом сообщил президент ассоциации Умар Кремлев. «Четырнадцатилетний ребенок умер в машине скорой помощи на не санкционируемом турнире (осуществляемый без разрешения, не имея аккредитации) в Свердловской области. Мы окажем всестороннюю помощь и поддержку семье мальчика, а также все причастные понесут свою ответственность», — написал Кремлев в своем telegram-канале. Он уточнил, что IBA будет помогать в расследовании и разбираться в произошедшей трагедии, а семье погибшего мальчика окажут помощь. «В связи с этим напоминаю и настаиваю на том, чтобы спортсмены не участвовали в таких мероприятиях, устраиваемых левыми организациями с целью личной выгоды, которые не соответствуют и не имеют государственной аккредитации на проведение подобных мероприятий», — подчеркнул глава ассоциации бокса. Школьник умер 17 декабря на первенстве по боксу. Парень пропустил несколько ударов от соперника и потерял сознание. Медики скорой помощи доставили его в больницу, однако спасти жизнь не удалось. Возбуждено уголовное дело. Мальчика похоронят 21 декабря в Первоуральске. Более подробно о происшествии — в сюжете URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловская областная федерация бокса не согласовывала с Международной ассоциацией бокса (IBA) соревнования, на которых погиб 14-летний мальчик из Первоуральска. Об этом сообщил президент ассоциации Умар Кремлев. «Четырнадцатилетний ребенок умер в машине скорой помощи на не санкционируемом турнире (осуществляемый без разрешения, не имея аккредитации) в Свердловской области. Мы окажем всестороннюю помощь и поддержку семье мальчика, а также все причастные понесут свою ответственность», — написал Кремлев в своем telegram-канале. Он уточнил, что IBA будет помогать в расследовании и разбираться в произошедшей трагедии, а семье погибшего мальчика окажут помощь. «В связи с этим напоминаю и настаиваю на том, чтобы спортсмены не участвовали в таких мероприятиях, устраиваемых левыми организациями с целью личной выгоды, которые не соответствуют и не имеют государственной аккредитации на проведение подобных мероприятий», — подчеркнул глава ассоциации бокса. Школьник умер 17 декабря на первенстве по боксу. Парень пропустил несколько ударов от соперника и потерял сознание. Медики скорой помощи доставили его в больницу, однако спасти жизнь не удалось. Возбуждено уголовное дело. Мальчика похоронят 21 декабря в Первоуральске. Более подробно о происшествии — в сюжете URA.RU.