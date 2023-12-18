Мальчика, упавшего в колодец в Челябинске, увезли санавиацией в Нижний Новгород

Второклассника из Челябинска, упавшего в яму с кипятком, доставили на лечение в Нижний Новгород. Как сообщили URA.RU 19 декабря в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области, для перевозки ребенка задействовали борт санавиации.
«Самолет Ан-148 МЧС России осуществил санитарно-авиационную эвакуацию мальчика 2015 года рождения из Челябинска в Нижний Новгород. В настоящее время состояние мальчика врачи оценивают как тяжелое, пациент нуждается в срочной высококвалифицированной медицинской помощи», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по области.
На протяжении всего пути мальчика сопровождали медицинские специалисты. Он будет проходить лечение в Приволжском исследовательском медицинском университете.
Яма с кипятком образовалась на улице Энергетиков в Челябинске из-за прорыва трубы. Напором размыло грунт. В эту яму и провалился ребенок. В следственном управлении СКР по региону возбуждено уголовное дело по факту выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура контролирует ход расследования.
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