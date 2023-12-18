18 декабря 2023

Мальчика, упавшего в колодец в Челябинске, увезли санавиацией в Нижний Новгород

© Служба новостей «URA.RU»
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Боинг-777 в Челябинском аэропорту. Челябинск, самолет, боинг-777-200
Ребенка доставили в Нижний Новгород бортом санавиации Фото:

Второклассника из Челябинска, упавшего в яму с кипятком, доставили на лечение в Нижний Новгород. Как сообщили URA.RU 19 декабря в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области, для перевозки ребенка задействовали борт санавиации.

«Самолет Ан-148 МЧС России осуществил санитарно-авиационную эвакуацию мальчика 2015 года рождения из Челябинска в Нижний Новгород. В настоящее время состояние мальчика врачи оценивают как тяжелое, пациент нуждается в срочной высококвалифицированной медицинской помощи», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по области.

На протяжении всего пути мальчика сопровождали медицинские специалисты. Он будет проходить лечение в Приволжском исследовательском медицинском университете.

Яма с кипятком образовалась на улице Энергетиков в Челябинске из-за прорыва трубы. Напором размыло грунт. В эту яму и провалился ребенок. В следственном управлении СКР по региону возбуждено уголовное дело по факту выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура контролирует ход расследования.

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Второклассника из Челябинска, упавшего в яму с кипятком, доставили на лечение в Нижний Новгород. Как сообщили URA.RU 19 декабря в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области, для перевозки ребенка задействовали борт санавиации. «Самолет Ан-148 МЧС России осуществил санитарно-авиационную эвакуацию мальчика 2015 года рождения из Челябинска в Нижний Новгород. В настоящее время состояние мальчика врачи оценивают как тяжелое, пациент нуждается в срочной высококвалифицированной медицинской помощи», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по области. На протяжении всего пути мальчика сопровождали медицинские специалисты. Он будет проходить лечение в Приволжском исследовательском медицинском университете. Яма с кипятком образовалась на улице Энергетиков в Челябинске из-за прорыва трубы. Напором размыло грунт. В эту яму и провалился ребенок. В следственном управлении СКР по региону возбуждено уголовное дело по факту выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура контролирует ход расследования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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