ФСБ: бывшего члена банд Басаева и Хаттаба задержали в Дагестане

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Избрание меры пресечения Владимиру Белоносову, обвиняемому в коррупции. Челябинск, фсб, клетка, арест, преступник, обвиняемый, подсудимый
Магомедова задержали в селе Новосаситли Дагестана (фото из архива) Фото:

Бывший член банд Шамиля Басаева и Хаттаба Ибрагим Магомедов задержан в Дагестане. Он обвиняется в участии в нападении на Новолакский район республики в 1999 году. Преступник причастен к убийству 99 человек. Об этом сообщает ФСБ РФ.

«Сформирована неопровержимая доказательная база участия в данном преступлении жителя Республики Дагестан — гражданина России Магомедова Ибрагима», — передает РИА Новости информацию от ФСБ РФ. Работа велась совместно со Следственным комитетом РФ.

Полиция задержала бывшего члена банды Басаева в селе Новосаситли Хасавюртовского района Дагестана. Он был доставлен в следственный отдел. Ему предъявлены обвинения по статьям УК РФ 279 «Вооруженный мятеж», 209 «Бандитизм» и 317 «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Ранее сообщалось, что силовики задержали еще двух членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба. В частности, задержаны уроженцы Чеченской Республики Идалов Саламбек и Идалов Асланбек. Они участвовали в боестолкновении 4 октября 1999 года в составе банды. В результате были ранены 28 человек и погибли 15 военных. Силовики уточнили, что других участников терактов прошлых лет продолжают искать.

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Бывший член банд Шамиля Басаева и Хаттаба Ибрагим Магомедов задержан в Дагестане. Он обвиняется в участии в нападении на Новолакский район республики в 1999 году. Преступник причастен к убийству 99 человек. Об этом сообщает ФСБ РФ. «Сформирована неопровержимая доказательная база участия в данном преступлении жителя Республики Дагестан — гражданина России Магомедова Ибрагима», — передает РИА Новости информацию от ФСБ РФ. Работа велась совместно со Следственным комитетом РФ. Полиция задержала бывшего члена банды Басаева в селе Новосаситли Хасавюртовского района Дагестана. Он был доставлен в следственный отдел. Ему предъявлены обвинения по статьям УК РФ 279 «Вооруженный мятеж», 209 «Бандитизм» и 317 «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Ранее сообщалось, что силовики задержали еще двух членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба. В частности, задержаны уроженцы Чеченской Республики Идалов Саламбек и Идалов Асланбек. Они участвовали в боестолкновении 4 октября 1999 года в составе банды. В результате были ранены 28 человек и погибли 15 военных. Силовики уточнили, что других участников терактов прошлых лет продолжают искать.
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