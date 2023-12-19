ФСБ: бывшего члена банд Басаева и Хаттаба задержали в Дагестане

19 декабря 2023 в 12:00 Размер текста - 17 +

Магомедова задержали в селе Новосаситли Дагестана (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывший член банд Шамиля Басаева и Хаттаба Ибрагим Магомедов задержан в Дагестане. Он обвиняется в участии в нападении на Новолакский район республики в 1999 году. Преступник причастен к убийству 99 человек. Об этом сообщает ФСБ РФ. «Сформирована неопровержимая доказательная база участия в данном преступлении жителя Республики Дагестан — гражданина России Магомедова Ибрагима», — передает РИА Новости информацию от ФСБ РФ. Работа велась совместно со Следственным комитетом РФ. Полиция задержала бывшего члена банды Басаева в селе Новосаситли Хасавюртовского района Дагестана. Он был доставлен в следственный отдел. Ему предъявлены обвинения по статьям УК РФ 279 «Вооруженный мятеж», 209 «Бандитизм» и 317 «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Ранее сообщалось, что силовики задержали еще двух членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба. В частности, задержаны уроженцы Чеченской Республики Идалов Саламбек и Идалов Асланбек. Они участвовали в боестолкновении 4 октября 1999 года в составе банды. В результате были ранены 28 человек и погибли 15 военных. Силовики уточнили, что других участников терактов прошлых лет продолжают искать.

Бывший член банд Шамиля Басаева и Хаттаба Ибрагим Магомедов задержан в Дагестане. Он обвиняется в участии в нападении на Новолакский район республики в 1999 году. Преступник причастен к убийству 99 человек. Об этом сообщает ФСБ РФ. «Сформирована неопровержимая доказательная база участия в данном преступлении жителя Республики Дагестан — гражданина России Магомедова Ибрагима», — передает РИА Новости информацию от ФСБ РФ. Работа велась совместно со Следственным комитетом РФ. Полиция задержала бывшего члена банды Басаева в селе Новосаситли Хасавюртовского района Дагестана. Он был доставлен в следственный отдел. Ему предъявлены обвинения по статьям УК РФ 279 «Вооруженный мятеж», 209 «Бандитизм» и 317 «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Ранее сообщалось, что силовики задержали еще двух членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба. В частности, задержаны уроженцы Чеченской Республики Идалов Саламбек и Идалов Асланбек. Они участвовали в боестолкновении 4 октября 1999 года в составе банды. В результате были ранены 28 человек и погибли 15 военных. Силовики уточнили, что других участников терактов прошлых лет продолжают искать.