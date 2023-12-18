18 декабря 2023

Власти отказали тюменцам в строительстве новой набережной

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Тюмень, набережная, набережная тюмени, набережная туры, снегопад
Однако между озером Кривым и прудом Чистым планируется обустроить парк Фото:

В Тюмени не будут строить набережную в микрорайоне Лесобаза, несмотря на просьбы жителей. Об этом сообщили в городской администрации. Однако между озером Кривым и прудом Чистым планируется организовать парк.

«Строительство набережной в районе улиц Лесопарковая и Стартовая не предусматривается. Прилегающая к улицам водная гладь является гидротехническим сооружением для обеспечения деятельности ТЭЦ-1. <…> В соответствии с генеральным планом города Тюмени планируется создание парковой зоны между оз. Кривым и прудом Чистым», — рассказали в мэрии.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени построят новый сквер, посвященный 160-летию городского водопровода. Все работы по благоустройству планируют завершить к концу лета 2024 года.

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В Тюмени не будут строить набережную в микрорайоне Лесобаза, несмотря на просьбы жителей. Об этом сообщили в городской администрации. Однако между озером Кривым и прудом Чистым планируется организовать парк. «Строительство набережной в районе улиц Лесопарковая и Стартовая не предусматривается. Прилегающая к улицам водная гладь является гидротехническим сооружением для обеспечения деятельности ТЭЦ-1. <…> В соответствии с генеральным планом города Тюмени планируется создание парковой зоны между оз. Кривым и прудом Чистым», — рассказали в мэрии. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени построят новый сквер, посвященный 160-летию городского водопровода. Все работы по благоустройству планируют завершить к концу лета 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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