Детский омбудсмен рассказал о состоянии девочки-«маугли» из Екатеринбурга

Девочка из Екатеринбурга, которой родная мать приносила в квартиру могильные кресты и еду с кладбища, находится в удовлетворительном состоянии. Такой информацией с журналистом URA.RU поделился уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.
«Состояние девочки оценивается как удовлетворительное. В серьезной медицинской помощи ребенок не нуждается. Самое главное, что она сейчас в безопасности и под присмотром специалистов. По данному инциденту проводится проверка», — отметил Мороков.
СУ СКР по Свердловской области и прокуратура начали проверку по делу девочки-«маугли», которую обнаружили в квартире дома по улице Кишиневской. По предварительной информации, девочка жила в антисанитарных условиях, у нее не было должного питания и одежды. Мама девочки носила домой могильные кресты и еду с кладбища. Школу девочка не посещала из-за того, что ее не выпускала из квартиры мама.
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