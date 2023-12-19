Детский омбудсмен рассказал о состоянии девочки-«маугли» из Екатеринбурга

Омбудсмен Мороков: девочка-«маугли» находится в удовлетворительном состоянии
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание законодательного собрания СО. Екатеринбург, мороков игорь
Игорь Мороков держит ситуацию под личным контролем Фото:

Девочка из Екатеринбурга, которой родная мать приносила в квартиру могильные кресты и еду с кладбища, находится в удовлетворительном состоянии. Такой информацией с журналистом URA.RU поделился уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.

«Состояние девочки оценивается как удовлетворительное. В серьезной медицинской помощи ребенок не нуждается. Самое главное, что она сейчас в безопасности и под присмотром специалистов. По данному инциденту проводится проверка», — отметил Мороков.

СУ СКР по Свердловской области и прокуратура начали проверку по делу девочки-«маугли», которую обнаружили в квартире дома по улице Кишиневской. По предварительной информации, девочка жила в антисанитарных условиях, у нее не было должного питания и одежды. Мама девочки носила домой могильные кресты и еду с кладбища. Школу девочка не посещала из-за того, что ее не выпускала из квартиры мама.

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Девочка из Екатеринбурга, которой родная мать приносила в квартиру могильные кресты и еду с кладбища, находится в удовлетворительном состоянии. Такой информацией с журналистом URA.RU поделился уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков. «Состояние девочки оценивается как удовлетворительное. В серьезной медицинской помощи ребенок не нуждается. Самое главное, что она сейчас в безопасности и под присмотром специалистов. По данному инциденту проводится проверка», — отметил Мороков. СУ СКР по Свердловской области и прокуратура начали проверку по делу девочки-«маугли», которую обнаружили в квартире дома по улице Кишиневской. По предварительной информации, девочка жила в антисанитарных условиях, у нее не было должного питания и одежды. Мама девочки носила домой могильные кресты и еду с кладбища. Школу девочка не посещала из-за того, что ее не выпускала из квартиры мама.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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