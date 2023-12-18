В «Сургутнефтегазе» намерены платить вахтовикам северные с первого дня работы

19 декабря 2023 в 13:23 Размер текста - 17 +

Сейчас северные надбавки можно получить отработав пять лет Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В «Сургутнефтегазе» из-за дефицита кадров руководство планирует начислять северные надбавки приезжим специалистам с первого дня работы. Об этом URA.RU сообщил сотрудник компании из руководящего звена. «Сейчас северные надбавки начисляются постепенно. Ежегодно процент начислений возрастает. Полный пакет можно получить, отработав от трех до пяти лет. Но из-за дефицита кадров руководство начало обсуждение вопроса о начислении всех северных с первого дня работы», — сообщил собеседник агентства. По словам собеседника URA.RU, новая мера поддержки привлечет дополнительных работников и поможет избавиться от дефицита кадров. В пресс-службе предприятия не смогли подтвердить или опровергнуть данную информацию. «Если обсуждения и идут, то в закрытом формате. До сотрудников эту информацию не доводили», — сообщили в компании. Ранее URA.RU сообщало, что работникам «Сургутнефтегаза» повысили зарплату. Руководство «СНГ» подписало документ об индексации заработной платы на 7 процентов.

В «Сургутнефтегазе» из-за дефицита кадров руководство планирует начислять северные надбавки приезжим специалистам с первого дня работы. Об этом URA.RU сообщил сотрудник компании из руководящего звена. «Сейчас северные надбавки начисляются постепенно. Ежегодно процент начислений возрастает. Полный пакет можно получить, отработав от трех до пяти лет. Но из-за дефицита кадров руководство начало обсуждение вопроса о начислении всех северных с первого дня работы», — сообщил собеседник агентства. По словам собеседника URA.RU, новая мера поддержки привлечет дополнительных работников и поможет избавиться от дефицита кадров. В пресс-службе предприятия не смогли подтвердить или опровергнуть данную информацию. «Если обсуждения и идут, то в закрытом формате. До сотрудников эту информацию не доводили», — сообщили в компании. Ранее URA.RU сообщало, что работникам «Сургутнефтегаза» повысили зарплату. Руководство «СНГ» подписало документ об индексации заработной платы на 7 процентов.