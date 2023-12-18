Власти Перми определились с выплатами контрактникам, решившими ехать на СВО

Пермяки, подписавшие контракт для участие в спецоперации, получат единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Решение принято на заседании гордумы Перми 19 декабря. По данным источника URA.RU в представительном органе, с этого же дня контрактники смогут получить соответствующие выплаты.
«[Выплаты положены] гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах РФ не ранее 19.12.2023 в целях участия в специальной военной операции, состоящим на воинском учете в военных комиссариатах Перми», — говорится в проекте решения. Ранее глава города Эдуард Соснин предложил выплачивать гражданам, решившим подписать контракт с Минобороны, по 100 тысяч рублей. Средства будут выделены из резервного фонда мэрии.
Получить выплату смогут пермяки, поставленные на учет в военкоматах города. Для привлечения контрактников в краевой столице увеличили количество пунктов отбора населения на военную службу.
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